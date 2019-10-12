Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну и намерена развивать отношения с этим ключевым игроком мирового энергетического рынка.

"Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство. У меня сложились очень добрые отношения и с королем, и с наследным принцем. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в королевство.

Он добавил, что Саудовская Аравия "в силу своих возможностей и масштаба деятельности в сфере энергетики" оказывает воздействие на весь мировой энергетический рынок и на всю мировую энергетику в целом.