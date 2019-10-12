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РИА Новости

Путин назвал Саудовскую Аравию дружественной страной

13:13 12.10.2019 (обновлено: 13:18 12.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну и намерена развивать отношения с этим ключевым игроком мирового энергетического рынка.
"Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство. У меня сложились очень добрые отношения и с королем, и с наследным принцем. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в королевство.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
10 октября, 18:34РИА Новости
Саудовская Аравия нуждается в поддержке России, считает эксперт
Он добавил, что Саудовская Аравия "в силу своих возможностей и масштаба деятельности в сфере энергетики" оказывает воздействие на весь мировой энергетический рынок и на всю мировую энергетику в целом.
"Поэтому для нас взаимодействие с Саудовской Аравией, с королем и принцем бен Салманом очень важно, и мы будем развивать эти отношения и дальше", - добавил российский лидер.
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Владимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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