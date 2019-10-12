Россия осуждает акции, подобные атаке на саудовские НПЗ, заявил Путин

"Хочу повторить - кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.