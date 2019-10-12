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РИА Новости

Россия осуждает акции, подобные атаке на саудовские НПЗ, заявил Путин

13:09 12.10.2019 (обновлено: 13:18 12.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что кто бы ни стоял за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Россия осуждает акции подобного рода.
"Хочу повторить - кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.
Момент ракетного удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео
30 сентября, 12:24РИА Новости
Момент удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииВладимир ПутинВ мире
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