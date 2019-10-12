На Урале три человека погибли в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости. "ВАЗ-21093" на 18-м километре автодороги Горбуново-Байкалово-Ирбит в Свердловской области врезался в дорожное сооружение и загорелся, в результате чего три человека погибли, сообщает управление ГИБДД по региону.
ДТП произошло в ночь на субботу в 1.30 (23.30 мск).
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"По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля "ВАЗ-21093", двигаясь со стороны Байкалово в сторону города Талица, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (дорожное сооружение) с последующим опрокидыванием и возгоранием автомобиля. В салоне сгоревшего автомобиля находилось три человека, водитель и два пассажира, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что все трое погибли.
По данному факту полиция проводит проверку, сообщает автоинспекция.