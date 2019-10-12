Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Алеппо – три, Латакия – девять, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Латакия – четыре, Хама – восемь, Алеппо – два", - говорится в сообщении.