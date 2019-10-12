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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии

12:21 12.10.2019
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© РИА НовостиПровинция Хама
Провинция Хама
© РИА Новости
Провинция Хама
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Алеппо – три, Латакия – девять, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – три, Латакия – четыре, Хама – восемь, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
В течение суток центром по примирению гуманитарные акции не проводились.
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