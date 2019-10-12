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РИА Новости

Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения

12:21 12.10.2019 (обновлено: 12:28 12.10.2019)
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© Minister of Foreign Affairs of Republic of TurkeyМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время встречи в Стамбуле. 12 октября 2019
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время встречи в Стамбуле. 12 октября 2019
© Minister of Foreign Affairs of Republic of Turkey
АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в Стамбуле встречу с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и обсудил с ним российско-турецкие отношения.
Володин находится в Турции для участия в третьей конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму.
"На встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным обсуждались наши двусторонние отношения. Недавно созданная комиссия высокого уровня позволит наладить регулярные контакты между нашими парламентами", - написал Чавушоглу в Twitter.
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Межгосударственные отношения России и Турции
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Мевлют ЧавушоглуГосдума РФВячеслав ВолодинТурцияРоссияВ мире
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