Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения

АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в Стамбуле встречу с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и обсудил с ним российско-турецкие отношения.
Володин находится в Турции для участия в третьей конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму.
"На встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным обсуждались наши двусторонние отношения. Недавно созданная комиссия высокого уровня позволит наладить регулярные контакты между нашими парламентами", - написал Чавушоглу в Twitter.
16 сентября, 02:18РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Турции