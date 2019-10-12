В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП

ТАШКЕНТ/САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Гражданка Узбекистана погибла, пять ее соотечественников пострадали минувшей ночью в ДТП в Саратовской области, сообщает в субботу узбекистанский МИД.

"В ночь на 12 октября 2019 года в Петровском районе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на месте аварии погибла гражданка Узбекистана, пострадали и госпитализированы в районную больницу пять соотечественников", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Генконсульство Узбекистана в Казани взяло ситуацию на контроль и занимается консульско-правовыми и организационными вопросами по вывозу тела погибшей на родину, добавили в МИД.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД, по предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля "Ларгус" с номерами 178-го региона РФ на 527-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов в Петровском районе Саратовской области не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.