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РИА Новости

В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП

12:18 12.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТАШКЕНТ/САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Гражданка Узбекистана погибла, пять ее соотечественников пострадали минувшей ночью в ДТП в Саратовской области, сообщает в субботу узбекистанский МИД.
"В ночь на 12 октября 2019 года в Петровском районе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого на месте аварии погибла гражданка Узбекистана, пострадали и госпитализированы в районную больницу пять соотечественников", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Генконсульство Узбекистана в Казани взяло ситуацию на контроль и занимается консульско-правовыми и организационными вопросами по вывозу тела погибшей на родину, добавили в МИД.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД, по предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля "Ларгус" с номерами 178-го региона РФ на 527-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов в Петровском районе Саратовской области не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
"В результате ДТП 48-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте, два 23-летних пассажира с травмами госпитализированы, еще троим пассажирам 23, 26 и 46 лет оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение", - рассказала собеседница агентства.
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МИД УзбекистанаУзбекистанСаратовская областьПетровский районПроисшествия
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