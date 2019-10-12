В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Почти 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на Почти 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 598 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 890 человек (женщин – 267, детей – 454), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 708 человек (женщин – 212, детей – 361)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись почти 434 тысячи беженцев: более 137 тысяч из Ливана и более 296 тысяч из Иордании.