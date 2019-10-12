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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев

11:54 12.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Почти 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 598 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 890 человек (женщин – 267, детей – 454), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 708 человек (женщин – 212, детей – 361)", - говорится в сообщении.
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Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись почти 434 тысячи беженцев: более 137 тысяч из Ливана и более 296 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,6 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 41 взрывоопасный предмет.
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