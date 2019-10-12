На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки. Скрин из видео

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал в Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал в Facebook видео, на котором двое мужчин отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и раскидали их по земле.

Мужчины подошли к пожилой женщине и обвинили ее в том, что она получила продукты от народного депутата Дмитрия Шпенова. По словам одного из них, пенсионерка продала свой голос за гуманитарную помощь.

Женщина объяснила, что взяла продуктовый набор, потому что ей не хватает пенсии. Мужчина предложил ей подрабатывать.

"А как я пойду подрабатывать, если я уже старенькая?", — заявила пенсионерка.

Тогда автор видео обвинил ее в лени и попытался пристыдить. Второй мужчина взял у нее пакет и начал высыпать макароны на землю.