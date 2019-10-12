Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T11:43Z
https://ria.ru/20191012/1559702312.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155970/21/1559702128_0:1:1087:612_1036x0_80_0_0_c077c0350bbb1112c7182cc02423fc1a.png
РИА Новости

На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки

11:40 12.10.2019 (обновлено: 11:43 12.10.2019)
366
© FacebookНа Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки. Скрин из видео
На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки. Скрин из видео
© Facebook
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал в Facebook видео, на котором двое мужчин отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и раскидали их по земле.
Мужчины подошли к пожилой женщине и обвинили ее в том, что она получила продукты от народного депутата Дмитрия Шпенова. По словам одного из них, пенсионерка продала свой голос за гуманитарную помощь.
Женщина объяснила, что взяла продуктовый набор, потому что ей не хватает пенсии. Мужчина предложил ей подрабатывать.
"А как я пойду подрабатывать, если я уже старенькая?", — заявила пенсионерка.
Тогда автор видео обвинил ее в лени и попытался пристыдить. Второй мужчина взял у нее пакет и начал высыпать макароны на землю.
Депутат Рады Дмитрий Шпенов обратил внимание на видео и призвал найти нападавших.
Пенсионерка
5 апреля 2018, 13:35РИА Новости
СМИ рассказали о тяжелой жизни "счастливой пенсионерки" из ролика Порошенко
0224392
Обсудить 2
Николай Азаров (политик)Facebook, Inc.УкраинаВ мире
Рекомендуем
Дебошир в Шереметьеве
Устроивший погром в Шереметьево пассажир попал на видео
РИА
Новости
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
В Европе шокированы поведением Порошенко, заявил Зеленский
Водолаз МЧС
В Хабаровском крае затонул катер
Лента
новостей
Граница Акчакале – Тель Абьяд
Минобороны Турции сообщило о ликвидации 415 боевиков при операции в Сирии
Российская военная полиция
ИГ* взяла ответственность за взрывы на маршруте военной полиции России
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Спасти Украину: миссия выполнима, но никому не интересна
Актер, продюсер Стивен Сигал на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал Трампа как можно быстрее прекратить операцию Турции в Сирии
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Мексика потребовала извинений от Испании за ущерб времен конкисты
Дом Правительства РФ
Правительство одобрило сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана
Джокер
Триллер "Джокер" заработал в российском прокате более миллиарда рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09Двое россиян были на борту Ан-72, разбившегося в ДРК
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
11:32Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
11:23В Пензенской области КамАЗ сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП
11:22Володин предложил создать группу по обеспечению борьбы с терроризмом
11:13В Японии метеорологи прогнозируют "небывалые" ливни из-за тайфуна
11:11Володин призвал законодательно противодействовать пропаганде терроризма
Лента новостейМолния