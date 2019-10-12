В Японии метеорологи прогнозируют "небывалые" ливни из-за тайфуна

"Наивысший уровень опасности из-за ливней означает дожди такой силы, опыта которых вы не имели до сих пор. Выросла опасность оползней и разлива рек. Возможно, в каких-то районах это уже произошло. Не дожидаясь специальных объявлений, заблаговременно обеспечьте свою безопасность. Если вы не успеваете попасть на эвакопункт или дорога туда стала небезопасной, укройтесь в любом крепком доме на верхних этажах. Центр тайфуна приближается", - заявил на экстренной пресс-конференции представитель Главного метеорологического управления Японии, обращаясь к жителям семи префектур.

Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра. Как ожидается, японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.