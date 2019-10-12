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РИА Новости
Война в Сирии

В Анкаре заявили, что координируют действия с США при операции в Сирии

11:09 12.10.2019
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© AP Photo / Ali UnalГлава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии
Глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии
© AP Photo / Ali Unal
Глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии. Архивное фото
АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Турецкие военные координируют свои действия при операции в Сирии с американской стороной, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Накануне минобороны Турции заявило, что турецкие военные приняли меры, чтобы американский наблюдательный пункт на севере Сирии не пострадал в результате обстрела позиций курдских формирований около него.
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"Об обстреле военных США и коалиции в Сирии не может быть и речи. Ведется необходимая координация между нашим генштабом и американцами", - цитирует Акара агентство Anadolu.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
СМИ Сирии сообщают о погибших и ранены мирных жителях.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииХулуси АкарСирия
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