В Анкаре заявили, что координируют действия с США при операции в Сирии

Накануне минобороны Турции заявило, что турецкие военные приняли меры, чтобы американский наблюдательный пункт на севере Сирии не пострадал в результате обстрела позиций курдских формирований около него.

"Об обстреле военных США и коалиции в Сирии не может быть и речи. Ведется необходимая координация между нашим генштабом и американцами", - цитирует Акара агентство Anadolu .

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.