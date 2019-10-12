Правительство одобрило проект об исчислении срока принудительных работ

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, направленный на совершенствование исчисления срока принудительных работ, сообщается на Правительство России одобрило законопроект, направленный на совершенствование исчисления срока принудительных работ, сообщается на сайте кабмина.

Заседание правительства РФ прошло в четверг 10 октября.

С его помощью предлагается привести в соответствие положения статьи 60.3 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) с нормами, установленными статьей 72 УК.

Уточняется, что в статью 72 УК внесены изменения в части увеличения сроков зачета времени содержания лица под стражей в качестве меры пресечения до вступления приговора в законную силу из расчета один день под стражей за два дня принудительных работ.

Вместе с тем в части 2 статьи 60.3 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), регламентирующей исчисление срока принудительных работ, зачёт срока содержания лица под стражей в качестве меры пресечения производится исходя из расчёта один день содержания под стражей за один день принудительных работ.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 60.3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.