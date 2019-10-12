Правительство одобрило проект об исчислении срока принудительных работ

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, направленный на совершенствование исчисления срока принудительных работ, сообщается на сайте кабмина.
Заседание правительства РФ прошло в четверг 10 октября.
С его помощью предлагается привести в соответствие положения статьи 60.3 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) с нормами, установленными статьей 72 УК.
Уточняется, что в статью 72 УК внесены изменения в части увеличения сроков зачета времени содержания лица под стражей в качестве меры пресечения до вступления приговора в законную силу из расчета один день под стражей за два дня принудительных работ.
Вместе с тем в части 2 статьи 60.3 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), регламентирующей исчисление срока принудительных работ, зачёт срока содержания лица под стражей в качестве меры пресечения производится исходя из расчёта один день содержания под стражей за один день принудительных работ.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 60.3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Кроме того, был одобрен проект федерального закона "О внесении изменения в статью 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".