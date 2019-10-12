Правительство одобрило проект об ответственности за незаконные перевозки

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, усиливающий ответственность за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что правом вынесения постановления об административном наказании в виде дисквалификации или конфискации транспортного средства предлагается наделить суд путем внесения изменений в КоАП.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.