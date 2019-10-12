СМИ: адвокат Трампа не знает о ведущемся против него расследовании

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Адвокат президента США Руди Джулиани заявил газете Адвокат президента США Руди Джулиани заявил газете Financial Times , что не знает о ведущемся в отношении него расследовании по подозрению в нарушении законов о лоббизме.

Ранее со ссылкой на газету New York Times и ее источники сообщалось, что федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен ведет расследование в отношении Джулиани в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме. По данным газеты, расследование касается деятельности Джулиани на Украине. В частности, как заявил один из источников, следователи изучают предполагаемые попытки адвоката Трампа добиться отставки посла США на Украине Мари Йованович. Кроме того, как отметили источники New York Times, расследование в отношении Джулиани связано с делом Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

"Мне ничего не известно о том, что в отношении меня прокуроры Манхэттена ведут расследование", - заявил юрист газете.

При этом он добавил, что продолжает работать в качестве "адвоката президента".

Ранее бывший посол США на Украине Мари Йованович в ходе дачи показаний перед палатой представителей заявила, что с 2018 года против нее велась "скоординированная кампания" и президент Дональд Трамп оказывал давление на госдепартамент, чтобы снять ее с должности.

При этом издание Wall Street Journal ранее сообщило, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена. Как следует из обвинительного заключения, Парнас и Фруман, которые в настоящее время являются гражданами США, спонсировали кандидатов на различные выборные должности на деньги бизнесмена из России в коммерческих целях. По данным следствия, уроженец Украины Парнас, уроженец Белоруссии Фруман, а также уроженец Украины Андрей Кукушкин и уроженец США Дэвид Коррия вступили в сговор с "российским гражданином и предпринимателем".

Целью сговора было привлечение средств этого бизнесмена для спонсирования предвыборных кампаний на федеральном уровне и на уровне штатов, чтобы "получить влияние на кандидатов… для получения прибыли в будущих коммерческих проектах", говорится в бумагах. Эти действия проводились с июня 2018 года по апрель 2019 года, гласит документ.