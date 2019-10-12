МИД Казахстана призвал страны-гаранты по Сирии провести новые переговоры

НУР-СУЛТАН, 12 окт - РИА Новости. Астанинский процесс по сирийскому урегулированию обретает все большую актуальность, странам-гарантам по Сирии (РФ, Турция, Иран) нужно снова сесть за стол переговоров, заявил в субботу журналистам глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"На данном фоне астанинский процесс принимает все большую актуальность, потому что странам-гарантам нужно снова сесть за стол переговоров, обсудить происходящие там (в Сирии) события", - сказал Тлеуберди журналистам, добавив, что Казахстан готов организовать данный диалог.

Странами-гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, выступают Турция, Россия и Иран. Урегулирование в Сирии регулярно обсуждается на площадке в Нур-Султане.

Девятого октября Турция начала операцию против курдских формирований на территории Сирии. Иран призвал Анкару прекратить операцию и вывести войска. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта.