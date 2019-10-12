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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Казахстана призвал страны-гаранты по Сирии провести новые переговоры

08:16 12.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 окт - РИА Новости. Астанинский процесс по сирийскому урегулированию обретает все большую актуальность, странам-гарантам по Сирии (РФ, Турция, Иран) нужно снова сесть за стол переговоров, заявил в субботу журналистам глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"На данном фоне астанинский процесс принимает все большую актуальность, потому что странам-гарантам нужно снова сесть за стол переговоров, обсудить происходящие там (в Сирии) события", - сказал Тлеуберди журналистам, добавив, что Казахстан готов организовать данный диалог.
Участник во время восьмого раунда переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане. 22 декабря 2017
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Переговоры по Сирии в астанинском формате
Странами-гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, выступают Турция, Россия и Иран. Урегулирование в Сирии регулярно обсуждается на площадке в Нур-Султане.
Девятого октября Турция начала операцию против курдских формирований на территории Сирии. Иран призвал Анкару прекратить операцию и вывести войска. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииНур-СултанМИД КазахстанаСирия
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