В Сирии взорвали автомобиль рядом с тюрьмой, где находятся террористы ИГ*

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Государственное телевидение Сирии в ночь на субботу сообщило о взрыве заминированного автомобиля рядом с центральной тюрьмой в городе Хасеке на северо-востоке САР.
"Сообщения о взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с внешней стеной центральной тюрьмы со стороны квартала Эль-Лейлия в Хасеке", - сообщает телеканала Syria TV со ссылкой на собственного корреспондента.
Информация о пострадавших не приводится.
Между тем сирийское агентство САНА со ссылкой на корреспондента добавляет, что контроль за тюрьмой осуществляют "Сирийские демократические силы" (SDF), и в ней находится большое число боевиков террористической организации "Исламское государство"*.
* запрещенная в России террористическая организация.
* запрещенная в России террористическая организация.