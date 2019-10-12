В Сирии взорвали автомобиль рядом с тюрьмой, где находятся террористы ИГ*

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Государственное телевидение Сирии в ночь на субботу сообщило о взрыве заминированного автомобиля рядом с центральной тюрьмой в городе Хасеке на северо-востоке САР.

"Сообщения о взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с внешней стеной центральной тюрьмы со стороны квартала Эль-Лейлия в Хасеке", - сообщает телеканала Syria TV со ссылкой на собственного корреспондента.

Информация о пострадавших не приводится.