Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T03:26Z
https://ria.ru/20191012/1559697087.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154976/76/1549767666_0:48:1280:768_1036x0_80_0_0_5aa62f66619c7a9dd3cb903e8ec85e47.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии взорвали автомобиль рядом с тюрьмой, где находятся террористы ИГ*

02:51 12.10.2019 (обновлено: 03:26 12.10.2019)
283
© Фото : SANAВзрыв заминированного автомобиля в Сирии
Взрыв заминированного автомобиля в Сирии
© Фото : SANA
Взрыв заминированного автомобиля в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Государственное телевидение Сирии в ночь на субботу сообщило о взрыве заминированного автомобиля рядом с центральной тюрьмой в городе Хасеке на северо-востоке САР.
"Сообщения о взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с внешней стеной центральной тюрьмы со стороны квартала Эль-Лейлия в Хасеке", - сообщает телеканала Syria TV со ссылкой на собственного корреспондента.
Информация о пострадавших не приводится.
Между тем сирийское агентство САНА со ссылкой на корреспондента добавляет, что контроль за тюрьмой осуществляют "Сирийские демократические силы" (SDF), и в ней находится большое число боевиков террористической организации "Исламское государство"*.

* запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
200330
Обсудить 0
Война в СирииСирияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Около 100 тысяч человек покинули свои дома из-за операции Турции в Сирии
РИА
Новости
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
Помпео обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с Ле Дрианом
Военнослужащие Сирийских демократических сил (SDF)
США работают с партнерами над мерами по защите курдов в САР, заявил Помпео
Российская военная полиция
ИГ* взяла ответственность за взрывы на маршруте военной полиции России
Лента
новостей
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Палестинские протестующие на границе с Израилем
В секторе Газа число раненных в столкновениях палестинцев выросло до 49
Автомобиль шотландской полиции
В Шотландии задержали француза, подозреваемого в убийстве всей своей семьи
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
В Сирии погибли еще двое турецких военных
Американский военнослужащий в Сирии
В Пентагоне рассказали об обстреле Турцией американских военных в Сирии
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Турция даст ответ в случае введения санкций США, заявили в МИД страны
Машины Скорой помощи в Сирии
СМИ сообщили о пятерых погибших результате взрыва автомобиля в Сирии
Ситуация в районе населенного пункта Золотое в Донбассе
Силовики минируют дорогу к участку разведения сил у Золотого, заявили в ЛНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31На Урале три человека погибли в ДТП
12:28Захарова ответила на слова МИД Латвии о салюте в честь освобождения Риги
12:22СМИ: сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
12:21Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
12:21Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
Лента новостейМолния