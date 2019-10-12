В Шотландии задержали француза, подозреваемого в убийстве всей своей семьи

Де Лигон разыскивался по подозрению в убийстве жены и четырех детей в возрасте 21, 18, 16 и 13 лет, чьи тела были обнаружены вместе с телами двух собак семьи закопанными в саду их дома в городе Нант на западе Франции в апреле 2011 года. Когда их нашли, мужчина уже исчез. Полиция также нашла сообщение, которое он отправил в 2010 году и в котором он рассказал, что хочет убить свою семью. Событие вызвало широкий резонанс во французском обществе.