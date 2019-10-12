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РИА Новости
Война в Сирии

Турция даст ответ в случае введения санкций США, заявили в МИД страны

00:34 12.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией. Архивное фото
АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Турция предпримет ответные шаги в случае введения американских санкций из-за операции в Сирии, говорится в заявлении официального представителя турецкого МИД Хами Аксоя.
Ранее глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп предоставит министерству широкие полномочия на введение существенных санкций в отношении Турции из-за ее военной операции в Сирии. В госдепе поясняли, что США готовы вводить санкции за этнические чистки или беспорядочные удары по мирному населению, чего до настоящего времени не наблюдается.
"Минфин США в связи с проведением операции "Источник мира" сегодня объявил о подготовке санкций в отношении нашей страны. Турция борется с террористическими организациями, которые представляют угрозу национальной безопасности, и эта борьба будет продолжена решительно. Никто не должен сомневаться в том, что мы ответим в соответствии с полной взаимностью на каждый шаг, который будет предпринят против нас", - заявил Аксой.
Он добавил, что Турция своевременно проинформировала США о начале, целях и задачах операции "Источник мира".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииХами АксойСтивен МнучинДональд ТрампГосударственный департамент СШАСирияВ мире
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