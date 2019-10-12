Володин примет участие в Конференции по противодействию терроризму

СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин примет участие в третьей Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, которая состоится в субботу в Стамбуле.
Ранее пресс-служба Госдумы сообщала, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Володина и спикера парламента Турции Мустафы Шентопа. Стороны обсудили повестку предстоящей конференции, где будут подняты вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.
Также на полях конференции в субботу Володин проведет ряд двусторонних встреч с председателями парламентов Турции, Афганистана, Пакистана.
Накануне уже состоялся официальный прием президента Турции Тайипа Эрдогана, в рамках которого состоялась встреча турецкого лидера с председателем Государственной думы.
В прошлом году конференция прошла в Тегеране. Парламентарии обсудили опыт законодательного регулирования и современные стратегии борьбы с терроризмом, а также вопросы укрепления межрегионального сотрудничества.