Володин примет участие в Конференции по противодействию терроризму

СТАМБУЛ, 12 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин примет участие в третьей Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, которая состоится в субботу в Стамбуле.

Ранее пресс-служба Госдумы сообщала, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Володина и спикера парламента Турции Мустафы Шентопа. Стороны обсудили повестку предстоящей конференции, где будут подняты вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.

Также на полях конференции в субботу Володин проведет ряд двусторонних встреч с председателями парламентов Турции, Афганистана, Пакистана.

Накануне уже состоялся официальный прием президента Турции Тайипа Эрдогана, в рамках которого состоялась встреча турецкого лидера с председателем Государственной думы.