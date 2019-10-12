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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт рассказал о масштабных планах ИГ* на фоне турецкой кампании в Сирии

00:05 12.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией. Архивное фото
БЕЙРУТ, 12 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Террористическая группировка "Исламское государство"* готовится активизировать свои спящие ячейки в Сирии, Ираке и Ливане, используя войну турецких сил с курдскими военизированными формированиями, рассказал РИА Новости ливанский эксперт по вопросам госбезопасности и образований радикальных исламских течений Собхи Яги.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ также заявил о возможности бегства удерживаемых курдами боевиков террористической группировки "Исламское государство"* с северо-востока Сирии в результате турецкой военной операции. После начала военной кампании турецких вооруженных сил руководство арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили о высокой угрозе бегства тысяч заключенных боевиков ИГ* из их тюрем, так как основные их силы брошены на отражение атак протурецких сил. По данным госдепартамента США, в тюрьмах СДС находится до 10 тысяч боевиков ИГ*.
"Согласно данным европейских служб безопасности, главари ИГ* недавно провели изменения в составе организации, включая активизацию спящих ячеек в районе Идлиб, Камышли, Алеппо, Дейр-эз-Зор и Ракке в Сирии. В состав готовящихся групп вошли радикальные исламисты: арабы, граждане стран северной Африки, китайцы, афганцы и выходцы с Северного Кавказа", - сказал Яги.
В пятницу стало известно о теракте с применением заминированного автомобиля в жилом квартале сирийского города Камышли, впервые за несколько месяцев. Как и ранее ответственность за подобные теракты взяло на себя ИГ*.
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По данным эксперта, Иракские спецслужбы также готовятся к возможным террористическим актам на территории страны после начала турецкой военной кампании. "Активизация ИГ* стала очевидной после атаки (в четверг) трех террористов смертников на позицию СДС в городе Ракка на севере Сирии", - добавил Яги.
"Согласно информации ряда спецслужб, члены ИГ* перебрались из Ирака на северо-восток Сирии под командованием главаря называемого Абу Омар Аль-Ираки. Они планируют присоединиться к спящим ячейкам в Ракке и Тель-Абъяд в Сирии", - отметил ливанский эксперт.
Яги отметил, ссылаясь на собственные источники в службах безопасности ряда ближневосточных стран, что террористы ИГ* уже подготовили несколько отрядов смертников для проведения операций с подрывом объектов курдских формирований СДС между городами Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд (где на данный момент продолжается наземное наступление турецких сил).
"По полученным данным из спецслужб Ирака, в начале сентября террористическая группировка ИГ* в Ираке, Сирии и Ливане завершила логистическую и организационную подготовку для начала активной деятельности с выполнением намеченных задач", - добавил Яги.
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По данным эксперта, одна из первоочередных задач ИГ* - восстановить контроль над иракскими городами, где наиболее лояльное к ним отношение.
"Согласно ряду докладов, также существует большая вероятность проведения сторонниками ИГ* серии атак в Европе. Видимо президент (США Дональд) Трамп ошибся, когда объявил о выводе американских сил из Сирии в связи с победой над ИГ*", - подытожил Яги.
Большинство стран ЕС осудили решение Анкары, в ответ на это президент Турции пригрозил открыть границы для сирийских беженцев, желающих уехать в Европу.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

* запрещенная в России террористическая организация.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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