Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T08:08Z
https://ria.ru/20191012/1559690070.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/58/1559685867_0:209:800:659_1036x0_80_0_0_57b93472427c1744dbab00aa337a3d36.jpg
РИА Новости
Культура

Народ, который поет и танцует, — зла не помнит: как развлекались в старину

08:00 12.10.2019 (обновлено: 08:08 12.10.2019)
306
Девушка в костюме скомороха, выставка "Час потехи"
Девушка в костюме скомороха, выставка Час потехи
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Коньки и санки, фейерверки и хороводы, а еще свистульки и игры-"ходилки" — в России знали толк в забавах. Всему, что связано с весельем, посвящена открывшаяся в Историческом музее выставка "Час потехи". О том, почему катание с горки на санках заменяло общение на сайте знакомств, каким должен был быть настоящий фейерверк и из-за чего президент попал в современный раек, — в материале РИА Новости.

Шутка — огонь

"Четыреста лет назад скоморохи перед Рождеством бегали по улицам с факелами и потешались тем, что поджигали бороды у прохожих. А если кто-то этого не хотел, должен был откупиться, — рассказывает куратор выставки Наталия Каргополова. — При этом сами шуты свои бороды мазали медом — так они не загорались".
Как поясняет Наталия, это продолжалось вплоть до Петра Первого, который, конечно, тоже не был большим любителем бород, но продвигал другую забаву — фейерверки. Кстати, опытные "повелители огня" тех времен считали, что в правильном шоу не может быть ни одного повторяющегося элемента.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковНастольные игры на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве
Настольные игры на выставке Час потехи в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Настольные игры на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве
"Именно с Петра государство берет развлечения под надзор", — продолжает эксперт.

Не зря именно Петр высказал мысль, с которой потом согласилась и Екатерина Великая, — что народ, который поет и танцует, зла не помнит.

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве
Посетитель на выставке Час потехи в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Посетитель на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве
В музее на потолке в темном зале с фейерверками — непрерывные разноцветные залпы, которые удобно разглядывать, лежа на огромном круглом диване. Это для тех, кто устанет петь и танцевать.

Зима ближе некуда

© Предоставлено пресс-службой ГИМ

Катание с ледяных гор на Неве в Масленицу. 1803. Россия, Санкт-Петербург, Адмиралтейский район. Бенжамен Патерсен

Катание с ледяных гор на реке Неве во время масленицы. 1803. Россия, Санкт-Петербург, Адмиралтейский район. Бенжамен Патерсен
1 из 3

Катание с ледяных гор на Неве в Масленицу. 1803. Россия, Санкт-Петербург, Адмиралтейский район. Бенжамен Патерсен

© Предоставлено пресс-службой ГИМ
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСанки, начало XX века
Санки, начало XX века
2 из 3
Санки, начало XX века
© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Девушка на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве

Девушка на выставке Час потехи в Государственном историческом музее в Москве
3 из 3

Девушка на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Катание с ледяных гор на Неве в Масленицу. 1803. Россия, Санкт-Петербург, Адмиралтейский район. Бенжамен Патерсен

© Предоставлено пресс-службой ГИМ
2 из 3
Санки, начало XX века
© РИА Новости / Евгений Одиноков
3 из 3

Девушка на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
"Больше всего любили кататься на горках, обычно парами, — говорит Наталия. — Девушки выстраивались в очередь в ожидании приглашения, молодые люди поднимались на вершину горы и скатывались на маленьких санях. Как правило, катания заканчивались поцелуем".
Действительно, санки в витрине больше похожи на детские. Чтобы скатиться на них двум взрослым, точно пришлось бы крепко обняться.
Этот аналог сайта знакомств требовал немалых усилий. Где-то заливали естественные склоны, но часто приходилось строить горки высотой до 30 метров. Ставили аттракцион сразу на всю зиму, для скрепления при заливке льда использовали коровий навоз.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМаскарадные сани Екатерины Великой
Маскарадные сани Екатерины Великой
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Маскарадные сани Екатерины Великой
Любили кататься и аристократы, но не на санках, а на санях: например таких, как у Екатерины Великой (у нее были маскарадные — украшенные скульптурами амуров и богини мудрости Минервы, с которой императрица себя ассоциировала).

Загадочные кожаные шары

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгра-"ходилка", XVIII век
Игра-ходилка, XVIII век
1 из 5
Игра-"ходилка", XVIII век
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Игрушки, середина XIX — начало XX века

Игрушки, середина XIX - начало XX века
2 из 5

Игрушки, середина XIX — начало XX века

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Набор матрешек "Боярыня", 1903-1910 годы

Набор матрешек Боярыня, 1903-1910 гг
3 из 5

Набор матрешек "Боярыня", 1903-1910 годы

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Скульптуры стоящей девушки в праздничном городском костюме конца XVIII — начала XIX века

Скульптуры стоящей девушки в праздничном городском костюме конца XVIII – начала XIX веков
4 из 5

Скульптуры стоящей девушки в праздничном городском костюме конца XVIII — начала XIX века

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Кукла Петрушка, 1930 год

Кукла Петрушка, 1930 год
5 из 5

Кукла Петрушка, 1930 год

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 5
Игра-"ходилка", XVIII век
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 5

Игрушки, середина XIX — начало XX века

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 5

Набор матрешек "Боярыня", 1903-1910 годы

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 5

Скульптуры стоящей девушки в праздничном городском костюме конца XVIII — начала XIX века

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 5

Кукла Петрушка, 1930 год

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Как играть всеми игрушками, представленными на выставке, — "ходилками", свистульками, в том числе той, которая в виде императора Николая II с птицей подмышкой, а также миниатюрными блюдами пасхального стола, — известно. Даже понятно, почему у 200-летнего деревянного велосипеда нет педалей (приходилось отталкиваться ногами). Но в археологическом отделе выставки есть и загадка: кожаные новгородские мячики XII-XIII веков.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКожаные новгородские мячики, XII-XIII век, коньки из кости
Кожаные новгородские мячики, XII-XIII век, коньки из кости
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Кожаные новгородские мячики, XII-XIII век, коньки из кости
"Мы уверены, что это не ритуальные предметы, они были для забав, — отмечает Каргополова. — Я однажды видела, как молодые люди перебрасывались очень похожими мячами, — не исключено, что и с нашими играли так же".

Как играть в горелки

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПосетитель на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве
Посетитель на выставке Час потехи в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Посетитель на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве
"Вокруг так много всего интересного про игры, что начинаешь перебирать в голове какие-то свои детские забавы, те же горелки. Жаль, правила забылись", — признается один из первых посетителей выставки.
Приходите в музей, вас научат! Для начала в горелках определяют вожака. Он становится впереди всех, при этом ему запрещается оглядываться. Остальные выстраиваются друг за другом позади парами. Игра начинается с того, что все поют: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло..."
© Предоставлено пресс-службой ГИМПередвижная выставка картин в Москве. Горелки. Г. Д. Алексеев. Конец XIX — начало XX века
Передвижная выставка картин в Москве. Горелки. Г.Д. Алексеев. Кон. XIX - нач. XX вв.
© Предоставлено пресс-службой ГИМ
Передвижная выставка картин в Москве. Горелки. Г. Д. Алексеев. Конец XIX — начало XX века
В это время вожак обязан посмотреть на небо, а последняя пара расходится: один — налево, второй — направо. Поравнявшись с ведущим, участники бегут вперед, стараясь схватиться руками. Он же должен им помешать любой ценой. Если вожаку удастся коснуться кого-нибудь, он образует с пойманным новую пару. Песенку начинают петь уже новому ведущему. Игра продолжается, пока не надоест.

Тысяча кур и потешные панорамы

© РИА Новости / Евгений ОдиноковАфиши развлечений на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве
Афиши развлечений на выставке Час потехи в Государственном историческом музее в Москве
1 из 2
Афиши развлечений на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАфиши- экспонаты выставки "Час потехи"
Афиши- экспонаты выставки Час потехи
2 из 2
Афиши- экспонаты выставки "Час потехи"
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 2
Афиши развлечений на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
2 из 2
Афиши- экспонаты выставки "Час потехи"
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
К какому-то моменту выбор развлечений в России и особенно в столице стал настолько огромным, что потребовалась реклама. Фигурами женщины-Зазывалы и ее антагониста мужчины-Вышибалы заманить можно было разве что в трактир. Афиши же приглашали к более утонченному досугу. Те, что представлены на выставке, предлагают смотреть полет на воздушном шаре или фильм "Зеленый паук", поучаствовать в празднике цветов на ипподроме, пойти в цирк Дурова с участием тысячи кур и петухов — и не только.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФигура кабатчицы, последняя четверть XIX века
Фигура кабатчицы, последняя четверть XIX века
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Фигура кабатчицы, последняя четверть XIX века
В продвижении не нуждался раек, или потешная панорама — ящик с передвижными картинками, часто с богатырями и иноземными воинами, показ которых на ярмарке сопровождался различными прибаутками. Его считают прародителем современного телевизора, ведь именно он помогал узнать новости, а порой и сплетни.
На выставке "Час потехи" есть один такой ящик с двумя "передачами": про богатырей для детей и про Путина с Медведевым — для взрослых (современный лубок в исполнении художника Эдуарда Галкина). Очередь выстраивается большая — а те, кто ждет, могут выучить смешные коротенькие стихи, которые когда‐то выкрикивали на площадях и улицах, или детские считалочки (вроде "Вышел месяц из тумана" или "На златом крыльце сидели").
Посетительница у картины Восстание художника Климента Редько в Третьяковской галерее на Крымском Валу
18 сентября, 08:00Культура
Код Костаки. Тайны и секреты новых выставок Третьяковки
1822000
КультураЕкатерина IIДмитрий МедведевВладимир ПутинМоскваНиколай IIИсторический музей
Рекомендуем
Самоподъемная плавучая буровая установка Астра в Каспийском море
Сколько нефти осталось в мире и когда она закончится
РИА
Новости
Серийный убийца Тед Банди
"Их невероятно сложно вычислить": под какими масками скрываются маньяки
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Спасти Украину: миссия выполнима, но никому не интересна
Кража моста в Деденево
"Их было трое". В Подмосковье средь бела дня украли мост через реку
Лента
новостей
Алина Загитова
Красавицы-чемпионки: самые стильные образы российских фигуристок
Работа трейдеров на Нью-Йоркской фондовой бирже
Торговля тормозит: мир без внятной глобальной экономики и политики
Денис Майданов
Денис Майданов — о номере Путина, еде в поезде и экстриме на Мальдивах
Спасская башня Московского Кремля
Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России
Актер, продюсер Стивен Сигал на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
В Европе шокированы поведением Порошенко, заявил Зеленский
Детский хоспис
В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака
Министерство финансов США в Вашингтоне
Минфин США потребовал от суда отклонить иск Дерипаски
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
12:21Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09Двое россиян были на борту Ан-72, разбившегося в ДРК
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
11:32Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
11:23В Пензенской области КамАЗ сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП
Лента новостейМолния