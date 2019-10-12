Народ, который поет и танцует, — зла не помнит: как развлекались в старину

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Коньки и санки, фейерверки и хороводы, а еще свистульки и игры-"ходилки" — в России знали толк в забавах. Всему, что связано с весельем, посвящена открывшаяся в Историческом музее выставка "Час потехи". О том, почему катание с горки на санках заменяло общение на сайте знакомств, каким должен был быть настоящий фейерверк и из-за чего президент попал в современный раек, — в материале РИА Новости.

Шутка — огонь

"Четыреста лет назад скоморохи перед Рождеством бегали по улицам с факелами и потешались тем, что поджигали бороды у прохожих. А если кто-то этого не хотел, должен был откупиться, — рассказывает куратор выставки Наталия Каргополова. — При этом сами шуты свои бороды мазали медом — так они не загорались".

Как поясняет Наталия, это продолжалось вплоть до Петра Первого, который, конечно, тоже не был большим любителем бород, но продвигал другую забаву — фейерверки. Кстати, опытные "повелители огня" тех времен считали, что в правильном шоу не может быть ни одного повторяющегося элемента.

© РИА Новости / Евгений Одиноков Настольные игры на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве © РИА Новости / Евгений Одиноков Настольные игры на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве

"Именно с Петра государство берет развлечения под надзор", — продолжает эксперт.

Не зря именно Петр высказал мысль, с которой потом согласилась и Екатерина Великая, — что народ, который поет и танцует, зла не помнит.

В музее на потолке в темном зале с фейерверками — непрерывные разноцветные залпы, которые удобно разглядывать, лежа на огромном круглом диване. Это для тех, кто устанет петь и танцевать.

Зима ближе некуда

"Больше всего любили кататься на горках, обычно парами, — говорит Наталия. — Девушки выстраивались в очередь в ожидании приглашения, молодые люди поднимались на вершину горы и скатывались на маленьких санях. Как правило, катания заканчивались поцелуем".

Действительно, санки в витрине больше похожи на детские. Чтобы скатиться на них двум взрослым, точно пришлось бы крепко обняться.

Этот аналог сайта знакомств требовал немалых усилий. Где-то заливали естественные склоны, но часто приходилось строить горки высотой до 30 метров. Ставили аттракцион сразу на всю зиму, для скрепления при заливке льда использовали коровий навоз.

Любили кататься и аристократы, но не на санках, а на санях: например таких, как у Екатерины Великой (у нее были маскарадные — украшенные скульптурами амуров и богини мудрости Минервы, с которой императрица себя ассоциировала).

Загадочные кожаные шары

Как играть всеми игрушками, представленными на выставке, — "ходилками", свистульками, в том числе той, которая в виде императора Николая II с птицей подмышкой, а также миниатюрными блюдами пасхального стола, — известно. Даже понятно, почему у 200-летнего деревянного велосипеда нет педалей (приходилось отталкиваться ногами). Но в археологическом отделе выставки есть и загадка: кожаные новгородские мячики XII-XIII веков.

"Мы уверены, что это не ритуальные предметы, они были для забав, — отмечает Каргополова. — Я однажды видела, как молодые люди перебрасывались очень похожими мячами, — не исключено, что и с нашими играли так же".

Как играть в горелки

© РИА Новости / Евгений Одиноков Посетитель на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве © РИА Новости / Евгений Одиноков Посетитель на выставке "Час потехи" в Государственном историческом музее в Москве

"Вокруг так много всего интересного про игры, что начинаешь перебирать в голове какие-то свои детские забавы, те же горелки. Жаль, правила забылись", — признается один из первых посетителей выставки.

Приходите в музей, вас научат! Для начала в горелках определяют вожака. Он становится впереди всех, при этом ему запрещается оглядываться. Остальные выстраиваются друг за другом позади парами. Игра начинается с того, что все поют: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло..."

© Предоставлено пресс-службой ГИМ Передвижная выставка картин в Москве. Горелки. Г. Д. Алексеев. Конец XIX — начало XX века © Предоставлено пресс-службой ГИМ Передвижная выставка картин в Москве. Горелки. Г. Д. Алексеев. Конец XIX — начало XX века

В это время вожак обязан посмотреть на небо, а последняя пара расходится: один — налево, второй — направо. Поравнявшись с ведущим, участники бегут вперед, стараясь схватиться руками. Он же должен им помешать любой ценой. Если вожаку удастся коснуться кого-нибудь, он образует с пойманным новую пару. Песенку начинают петь уже новому ведущему. Игра продолжается, пока не надоест.

Тысяча кур и потешные панорамы

К какому-то моменту выбор развлечений в России и особенно в столице стал настолько огромным, что потребовалась реклама. Фигурами женщины-Зазывалы и ее антагониста мужчины-Вышибалы заманить можно было разве что в трактир. Афиши же приглашали к более утонченному досугу. Те, что представлены на выставке, предлагают смотреть полет на воздушном шаре или фильм "Зеленый паук", поучаствовать в празднике цветов на ипподроме, пойти в цирк Дурова с участием тысячи кур и петухов — и не только.

В продвижении не нуждался раек, или потешная панорама — ящик с передвижными картинками, часто с богатырями и иноземными воинами, показ которых на ярмарке сопровождался различными прибаутками. Его считают прародителем современного телевизора, ведь именно он помогал узнать новости, а порой и сплетни.