Почтовая система российского посольства в Латвии подверглась атаке хакеров

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Почтовая система посольства РФ в Латвии подверглась хакерской атаке, злоумышленники рассылали спам от имени посольства, сообщило ведомство.
"Одиннадцатого октября с.г. состоялась хакерская атака на почтовую систему посольства России в Латвии, в связи с чем началась массовая рассылка писем со спамом якобы от имени российского диппредставительства", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.
Дипмиссия напомнила также о необходимости проверять адрес отправителя.