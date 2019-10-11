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РИА Новости

Почтовая система российского посольства в Латвии подверглась атаке хакеров

22:34 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Риге
Здание посольства России в Риге
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Здание посольства России в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Почтовая система посольства РФ в Латвии подверглась хакерской атаке, злоумышленники рассылали спам от имени посольства, сообщило ведомство.
"Одиннадцатого октября с.г. состоялась хакерская атака на почтовую систему посольства России в Латвии, в связи с чем началась массовая рассылка писем со спамом якобы от имени российского диппредставительства", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.
Дипмиссия напомнила также о необходимости проверять адрес отправителя.
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