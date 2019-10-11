Власти Югры опровергли заявления о низких зарплатах в дорожной госкомпании

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 окт - РИА Новости. Информация о низких зарплатах в государственной компании "Северавтодор", генподрядчике по содержанию дорог в Ханты-Мансийском автономном округе, о которых заявили сотрудники предприятия, не соответствует действительности, сообщил журналистам в пятницу Константин Гребешок, директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры.

Ранее на сайте профсоюзной газеты "Солидарность" появилась публикация о том, что работники АО "Государственная компания "Северавтодор", учредителем которого является департамент по управлению госимуществом Югры, направили коллективное обращение в Минтруда РФ, Генпрокуратуру и Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйств. В нем они заявили, что руководство отказалось присоединяться к федеральному отраслевому соглашению по дорожному хозяйству, а также отметили, что у них "нет сил" получать зарплату от 20 до 30 тысяч рублей на Севере.

В свою очередь Гребешок подчеркнул, что представители департамента дорожного хозяйства и транспорта находятся в составе наблюдательного совета компании и "погружены в работу этой организации".

"Изложенная в письме, появившемся в открытом доступе, информация о заработной плате в 20-30 тысяч рублей не соответствует действительности... Средняя зарплата в компании составляет около 60 тысяч рублей. Если говорить в абсолютных цифрах, то по итогам 2018 года она составляла 58,9 тысячи рублей, по итогам восьми месяцев 2019-го - 57,2 тысячи рублей", - сказал Гребешок.

Кроме того, по его словам, ранее проверки прокуратуры и госинспекции труда по Югре, прошедшие на предприятии после жалоб сотрудников, не выявили каких-либо нарушений законодательства. Он отметил, что в компании сейчас идет подготовка к подписанию нового коллективного договора, и профильный департамент, отвечающий за госполитику в сфере дорожного хозяйства, "крайне внимательно наблюдает" за этим процессом. "Естественно, что мы не допустим никаких срывов по содержанию и эксплуатации окружных дорог", - добавил Гребешок.

Генеральный директор компании Валерий Фомагин, со своей стороны, заявил журналистам, что зарплата работников, подписавших коллективное обращение, составляет от 36 до 95 тысяч рублей в месяц, согласно данным за последние два года. Говоря о федеральном отраслевом соглашении по дорожному хозяйству, он пояснил, что 84% от общего числа сотрудников высказались против присоединения к нему, соответствующие оригиналы протоколов находятся в Минтруде РФ.