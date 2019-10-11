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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп разрешит минфину США вводить "существенные" санкции против Турции

20:55 11.10.2019 (обновлено: 21:08 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предоставит минфину США широкие полномочия на введение существенных санкций в отношении Турции из-за ее военной операции в Сирии, заявил журналистам глава американского минфина Стивен Мнучин.
"Я только что встречался с президентом Трампом, и он авторизовал и подпишет новый указ, который дает минфину США в консультациях с ним (президентом) и госсекретарем (Майком) Помпео право на введение очень серьезных санкций, которые могут быть направлены на любое физлицо, связанное с правительством Турции. Это будут и первичные, и вторичные санкции", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп
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По словам Мнучина, Трамп обеспокоен военной операцией Турции в Сирии, которая может быть направлена на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также религиозные и национальные меньшинства.
"Хотел бы подчеркнуть, что в настоящий момент мы не вводим санкции. Но, как президент сказал, он дает нам существенные права", - сказал он.
Мнучин отметил, что это "очень мощные санкции", но выразил надежду, что прибегать к ним не придется. Он также заверил журналистов, что США при необходимости могут заморозить экономику Турции.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСтивен МнучинДональд ТрампТурцияСирияСШАЭкономика
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