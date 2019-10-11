МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли, они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает министерство обороны РФ.
"Одиннадцатого октября состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергей Шойгу с министром обороны Французской Республики Флоранс Парли. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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