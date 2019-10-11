Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T20:00Z
https://ria.ru/20191011/1559691666.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/103074/01/1030740127_0:118:3057:1837_1036x0_80_0_0_33db433cd72ca60a4ff4e9e7e86fe2b6.jpg
РИА Новости

Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции

19:51 11.10.2019 (обновлено: 20:00 11.10.2019)
497
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли, они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает министерство обороны РФ.
"Одиннадцатого октября состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергей Шойгу с министром обороны Французской Республики Флоранс Парли. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
10 октября, 05:45РИА Новости
Шойгу ждут с визитом в КНДР в конце октября
900003
Обсудить 0
Сергей ШойгуФранцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
РИА
Новости
Министр обороны США Марк Эспер
США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин передал Эрдогану приветственные слова от Путина
Лента
новостей
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
Граница Акчакале — Тель Абьяд
Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
В Сирии погибли еще двое турецких военных
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
Космонавт Алексей Леонов
Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
Посол США на Украине Мари Йованович на встрече с президентом Украины. 6 марта 2019
Экс-посол США на Украине заявила, что Трамп продавливал ее увольнение
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Эксперт допустил, что удар по саудовским НПЗ могли нанести США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Захарова ответила на слова МИД Латвии о салюте в честь освобождения Риги
12:22СМИ: сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
12:21Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
12:21Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
Лента новостейМолния