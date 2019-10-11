Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны

"Состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, стратегической стабильности, европейской безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, отношений России с ЕС и НАТО. Обстоятельно рассмотрена региональная проблематика, в том числе ситуация в Сирии, Ливии, Венесуэле. Отмечена важность последовательного выполнения "минского пакета мер" для преодоления конфликта на Украине", - уточнили в МИД.