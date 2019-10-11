Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В пятницу в Риме прошли переговоры по подготовке встречи министров иностранных дел и обороны РФ и Италии, сообщил МИД РФ.
"В Риме состоялись переговоры по подготовке встречи министров иностранных дел и обороны Российской Федерации и Итальянской Республики в формате "2+2", - сообщил МИД.
С российской стороны в них приняли участие заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и начальник отдела международно-договорного управления главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны РФ.
"Состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, стратегической стабильности, европейской безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, отношений России с ЕС и НАТО. Обстоятельно рассмотрена региональная проблематика, в том числе ситуация в Сирии, Ливии, Венесуэле. Отмечена важность последовательного выполнения "минского пакета мер" для преодоления конфликта на Украине", - уточнили в МИД.
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