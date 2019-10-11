Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Почта России" обеспечила достаточное количество телевизионных приставок для реализации населению в своих отделениях в регионах последней волны перехода на цифровое эфирное телевидение, нарушений в их поставках также не ожидается, сообщили РИА Новости в компании.

Россия переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года и происходит поэтапно. Четвертый, заключительный этап, запланирован на 14 октября, когда на "цифру" перейдут оставшиеся регионы РФ (всего таких 21). Для того чтобы смотреть эфирные каналы в "цифре", россиянам необходимо иметь телевизор, поддерживающий цифровой стандарт DVBT-2, или приобрести специальную приставку к аналоговому телевизору. Это можно сделать в том числе в отделениях "Почты России".

"Почта России" заблаговременно осуществила качественную подготовку по переходу с аналогового вещания на цифровое. Благодаря этой работе социальная поддержка по распространению и подключению цифровых приставок выполняется в полном объеме. В настоящее время недостатка устройств в почтовых отделениях не наблюдается", - сказали в пресс-службе "Почты России".

"Почта России" приобрела достаточное количество цифровых приставок для распространения в регионах четвертого этапа. В свою очередь, партнеры готовы в кратчайшие сроки поставить дополнительный объем, если в этом будет потребность. Нарушений в поставках также не наблюдается", - заверили в компании.

Там также отметили, что спрос среди населения на покупку цифровых устройств незначительно увеличился относительно второго или третьего этапов внедрения государственной программы. "Информационная кампания "Почты России" началась еще в 2018 году, и граждане заблаговременно подготовились к переходу на цифровое вещание, а также стали приобретать оборудование", - пояснили в "Почте".