В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заполнение трубопровода "Сила Сибири" газом с Чаяндинского месторождения в Якутии идет по графику, говорится в пресс-релизе "Газпрома".

"Компания ведет подготовку к первым трубопроводным поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". По графику идет заполнение газопровода газом с Чаяндинского месторождения в Якутии", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на основных объектах обустройства месторождения ведутся пусконаладочные работы. "Завершено бурение 176 эксплуатационных газовых скважин — работы выполняются с опережением графика", - сообщается в пресс-релизе.

Также "Газпром" сообщает, что на Ковыктинском месторождении в Иркутской области, газ которого поступит в "Силу Сибири" в начале 2023 года, полным ходом идет эксплуатационное бурение.

Кроме того, как сообщает "Газпром", важным элементом технологической цепочки поставок газа по "Силе Сибири" станет Амурский газоперерабатывающий завод — один из крупнейших в мире, и сейчас завершается монтаж основного оборудования первых двух производственных линий, развернуты работы на третьей линии.