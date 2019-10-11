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РИА Новости
Рязанская область

Девятнадцать детсадов появится в Рязанской области в течение трех лет

19:23 11.10.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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РЯЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Девятнадцать детских садов будет построено в Рязанской области в рамках нацпроекта "Демография" с 2019 по 2021 годы, заявил в пятницу губернатор региона Николай Любимов на открытии пристройки яслей к зданию детского сада №146.
"Проект был реализован в рамках национального проекта "Демография". Его стоимость составила почти 58 миллионов рублей, из них около 40 миллионов - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Николай Любимов осмотрел новые детские площадки и помещения 4-групповой пристройки к зданию, предназначенной для детей раннего возраста. Заведующая детским садом рассказала главе региона, что корпус оборудован с учетом всех современных требований. Ввод пристройки в эксплуатацию обеспечит местами в детском саду 80 детей. Образовательное учреждение сможет принять даже самых маленьких воспитанников, поскольку в нем есть все необходимое для малышей с двухмесячного возраста.
"Президентом поставлена цель - обеспечить всех детей местами в детских садах. Большие возможности для ее достижения открывает реализация национальных проектов. Только в этом году в рамках нацпроекта "Демография" введено в строй восемь объектов. Для детей до трех лет дополнительно создано 530 мест. В течение трех лет планируется построить 19 объектов дошкольного образования. В общей сложности к концу 2021 года в регионе будет дополнительно создано 1990 мест", - сказал Николай Любимов.
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Губернатор поздравил коллектив детского сада с открытием нового корпуса и существенным укреплением материально-технической базы, которое стало возможным благодаря воплощению проекта. Глава региона отметил, что строительство дополнительных групп и возведение новых дошкольных образовательных учреждений продолжится и в дальнейшем.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьОбщество
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