Девятнадцать детсадов появится в Рязанской области в течение трех лет

РЯЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Девятнадцать детских садов будет построено в Рязанской области в рамках нацпроекта "Демография" с 2019 по 2021 годы, заявил в пятницу губернатор региона Николай Любимов на открытии пристройки яслей к зданию детского сада №146.

"Проект был реализован в рамках национального проекта "Демография". Его стоимость составила почти 58 миллионов рублей, из них около 40 миллионов - средства федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Николай Любимов осмотрел новые детские площадки и помещения 4-групповой пристройки к зданию, предназначенной для детей раннего возраста. Заведующая детским садом рассказала главе региона, что корпус оборудован с учетом всех современных требований. Ввод пристройки в эксплуатацию обеспечит местами в детском саду 80 детей. Образовательное учреждение сможет принять даже самых маленьких воспитанников, поскольку в нем есть все необходимое для малышей с двухмесячного возраста.

"Президентом поставлена цель - обеспечить всех детей местами в детских садах. Большие возможности для ее достижения открывает реализация национальных проектов. Только в этом году в рамках нацпроекта "Демография" введено в строй восемь объектов. Для детей до трех лет дополнительно создано 530 мест. В течение трех лет планируется построить 19 объектов дошкольного образования. В общей сложности к концу 2021 года в регионе будет дополнительно создано 1990 мест", - сказал Николай Любимов.