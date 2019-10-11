Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T18:43Z
https://ria.ru/20191011/1559689803.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149429/20/1494292064_0:80:1255:786_1036x0_80_0_0_ed3ba4fc275644ea40550173a8cff5d2.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

СМИ сообщили о пятерых погибших результате взрыва автомобиля в Сирии

18:43 11.10.2019
168
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи" в Сирии
Машины Скорой помощи в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Машины "Скорой помощи" в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв заминированного автомобиля в сирийском городе Камышли унес жизни пятерых человек, 16 ранены, передает радиостанция Sham FM.
Генсек союза христиан Ближнего Востока Ильяс Эль-Морр ранее в пятницу сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в квартале Сияхи рядом с рестораном Эль-Омари, курдская милиция оцепила место взрыва. Собеседник агентства добавил, что с четверга не прекращаются минометные обстрелы города со стороны Турции. Под огнем находятся кварталы, где проживает христианское население.
"Число жертв взрыва в Камышли на улице Мунира Хабиба составило пять человек, раненых - 16", - передает радиостанция.
В свою очередь курдские службы безопасности "Асайиш" сообщили о трех жертвах и девяти пострадавших.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
100300
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Второй турецкий военный погиб в ходе операции в Сирии
РИА
Новости
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
СМИ: США отправят тысячи военных в Саудовскую Аравию после атак на НПЗ
Здание министерства иностранных дел РФ
Представитель ООН обсудил в МИД восстановление сельского хозяйства Сирии
Молоток судьи
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проводит проверку по инциденту в следственном изоляторе в Саранске
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер
Президент МККК обсудил в МИД России ситуацию в "горячих точках"
Машина Следственного комитета РФ
В Челябинске двое подростков до смерти избили прохожего
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Назарбаев опроверг слухи о двоевластии в Казахстане
Офис компании Яндекс в Москве
Акции "Яндекса" обвалились более чем на 20%
Полиция на месте нападения в торговом центре в Манчестере
Напавшему на людей в Манчестере мужчине предъявили обвинения в терроризме
Река в Абхазии
В Абхазии российского туриста унесло течением реки Кодор
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
В СПЧ оценили присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
19:09Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым
19:07В Новосибирске потушили пожар на складе с пухом и пером
19:05В "Шереметьево" назвали общее количество изъятых у пассажиров единиц оружия
Лента новостейМолния