СМИ сообщили о пятерых погибших результате взрыва автомобиля в Сирии

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрыв заминированного автомобиля в сирийском городе Камышли унес жизни пятерых человек, 16 ранены, передает радиостанция Sham FM.
Генсек союза христиан Ближнего Востока Ильяс Эль-Морр ранее в пятницу сообщил РИА Новости, что взрыв произошел в квартале Сияхи рядом с рестораном Эль-Омари, курдская милиция оцепила место взрыва. Собеседник агентства добавил, что с четверга не прекращаются минометные обстрелы города со стороны Турции. Под огнем находятся кварталы, где проживает христианское население.
"Число жертв взрыва в Камышли на улице Мунира Хабиба составило пять человек, раненых - 16", - передает радиостанция.
В свою очередь курдские службы безопасности "Асайиш" сообщили о трех жертвах и девяти пострадавших.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.