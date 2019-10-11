На "чернобыльскую" медпрограмму СГ в 2019 году выделят 160 млн рублей

ГОМЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Более полутора миллионов человек включает сегодня "чернобыльский регистр" гомельского РНПЦ радиационной медицины и экологии человека - ведущей белорусской организации, оказывающей специализированную высокотехнологичную медпомощь населению, пострадавшему от аварии на ЧАЭС, сообщил журналистам директор республиканского центра Александр Рожко.

"На сегодняшний день мы предоставляем широкий спектр услуг, включая трансплантацию органов. Но наша главная специализация – это радиационная медицина. В научно-практический блок центра входят четыре научные лаборатории – молекулярной генетики, радиационной защиты, клинических исследований и эпидемиологии. Мы сотрудничаем со всеми ведущими центрами постсоветского пространства и европейских стран, ведем 21 международный научный проект, в том числе, с Японией, США, Норвегией. И, конечно, очень тесно сотрудничаем с Россией в рамках программы Союзного государства", - рассказал Рожко.

Свыше пяти миллионов жителей бывших республик СССР - Украины, Белоруссии и России были признаны пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Около 70 % радиоактивных веществ, попавших в атмосферу, осело на территории БССР. По этой причине в 1991 году и было принято решение о строительстве в Гомеле специализированного центра.

По словам Рожко, 30 лет назад по числу пострадавших в результате аварии на ЧАЭС Гомельская область оказалась в числе первых.

© РИА Новости / Карина Ивашко На "чернобыльскую" медпрограмму СГ в 2019 году выделят 160 млн рублей © РИА Новости / Карина Ивашко На "чернобыльскую" медпрограмму СГ в 2019 году выделят 160 млн рублей

"У детей и молодежи были проблемы с щитовидной железой… Но сегодня статистика заболеваний по области, в том числе, онкологических, практически не отличается от данных из других областей или из российских регионов. Благодаря повышенному контролю за здоровьем граждан в пострадавших районах, ежегодной диспансеризации населения и профилактике заболеваний, у нас есть возможность при необходимости начинать лечение на ранних стадиях", - сообщил директор РНПЦ.

РНПЦ в Гомеле является одним из участников программы Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", реализуемой с 2016 года.

По данным Постоянного Комитета Союзного государства, в 2016- 2018 годах специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь была оказана в общей сложности 4150 пациентам, выполнены сложнейшие хирургические вмешательства при заболеваниях сердца и сосудов, проведено 22 операции по трансплантации почки, оказывается помощь пациентам с онкозаболеваниями.

На реализацию программы в 2019 году запланировано выделить 160 миллионов российских рублей, из них 50 миллионов – Минздраву Белоруссии.

© РИА Новости / Карина Ивашко На "чернобыльскую" медпрограмму СГ в 2019 году выделят 160 млн рублей © РИА Новости / Карина Ивашко На "чернобыльскую" медпрограмму СГ в 2019 году выделят 160 млн рублей

В России помощь таким пациентам осуществляется на базе Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени A.M. Никифорова МЧС РФ в Санкт-Петербурге и в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ в Обнинске.