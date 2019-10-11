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РИА Новости

В Венесуэле задержали четверых подозреваемых в убийстве экс-губернатора

17:35 11.10.2019
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© Flickr / andresAzpПолиция Венесуэлы. Архивное фото
Полиция Венесуэлы. Архивное фото
© Flickr / andresAzp
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы Венесуэлы задержали четырех человек, предположительно, причастных к убийству бывшего губернатора штата Кохедес Джони Яньеса Ранхеля, сообщил в пятницу министр внутренних дел страны Нестор Ревероль.
В конце сентября экс-губернатора похитили в одном из районов Каракаса. Позже его тело было обнаружено на заднем сидении его автомобиля в штате Миранда. Машина была сожжена.
"В результате упорной следственной работы департамента уголовных расследований преступная группировка, убившая бывшего губернатора Джони Яньеса Ранхеля после похищения в сентябре, была ликвидирована", - написал Ревероль в Twitter.
Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов в результате операции задержали четырех подозреваемых, конфисковали использованное оружие и ювелирные изделия.
Кроме того, министр отметил, что продолжаются поиски других членов преступной группировки.
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