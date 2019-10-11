В Венесуэле задержали четверых подозреваемых в убийстве экс-губернатора

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы Венесуэлы задержали четырех человек, предположительно, причастных к убийству бывшего губернатора штата Кохедес Джони Яньеса Ранхеля, сообщил в пятницу министр внутренних дел страны Нестор Ревероль.

В конце сентября экс-губернатора похитили в одном из районов Каракаса. Позже его тело было обнаружено на заднем сидении его автомобиля в штате Миранда. Машина была сожжена.

"В результате упорной следственной работы департамента уголовных расследований преступная группировка, убившая бывшего губернатора Джони Яньеса Ранхеля после похищения в сентябре, была ликвидирована", - написал Ревероль в Twitter

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов в результате операции задержали четырех подозреваемых, конфисковали использованное оружие и ювелирные изделия.