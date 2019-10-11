На Ямале построят изгородь для экспериментального содержания оленей

Путешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Изгородь для экспериментального содержания оленей строят в двух районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках реализации пилотных проектов, сообщает пресс-служба губернатора.

"На Ямале идет практическая реализация пилотных проектов по развитию изгородного оленеводства. На это два оленеводческих хозяйства получили гранты из окружного бюджета – по 15 миллионов рублей. Грантовая поддержка на развитие агропромышленного комплекса в этом году предоставлялась впервые, и одним из приоритетных направлений стало изучение альтернативных способов содержания северных оленей", - говорится в сообщении.

На юге Надымского района изгородь строит фермерское хозяйство Владимира Слепушкина. Его участок находится в 30 километрах южнее поселка Лонгъюган. Над возведением изгороди трудится бригада из восьми человек, в их числе двое представителей оленеводческой общины из Хабаровского края, которые заинтересовались проектом и решили принять в нем участие, чтобы получить опыт и в будущем применить у себя.

Первые 15 километров изгороди уже построены, ее общая протяженность составит 40 километров. Завершить строительство бригада планирует до середины ноября. Олени из Ямальского района начнут "обживать" новый дом в марте следующего года.

Пресс-служба отмечает, что после убойной кампании оленеводческие хозяйства Ямальского района по традиции перегоняют оленей зимовать на "Хэнскую" сторону Надымского района. А весной стада каслают обратно.

"Поголовье из 300 оленей, которых планируется перевести на изгородное содержание, домой не погонят, а направят на юг – тогда и начнется самая интересная часть эксперимента, которая покажет, насколько успешно тундровый олень сможет привыкнуть к условиям тайги", - уточняется в сообщении.

Второй пилотный проект – на юге Тазовского района – реализует община "Сядэй-Яхинская". На место завезены стройматериалы, монтируются бытовые помещения.