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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале построят изгородь для экспериментального содержания оленей

17:23 11.10.2019
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© РИА Новости / Карина ИвашкоПутешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов
Путешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов
© РИА Новости / Карина Ивашко
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Изгородь для экспериментального содержания оленей строят в двух районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках реализации пилотных проектов, сообщает пресс-служба губернатора.
"На Ямале идет практическая реализация пилотных проектов по развитию изгородного оленеводства. На это два оленеводческих хозяйства получили гранты из окружного бюджета – по 15 миллионов рублей. Грантовая поддержка на развитие агропромышленного комплекса в этом году предоставлялась впервые, и одним из приоритетных направлений стало изучение альтернативных способов содержания северных оленей", - говорится в сообщении.
На юге Надымского района изгородь строит фермерское хозяйство Владимира Слепушкина. Его участок находится в 30 километрах южнее поселка Лонгъюган. Над возведением изгороди трудится бригада из восьми человек, в их числе двое представителей оленеводческой общины из Хабаровского края, которые заинтересовались проектом и решили принять в нем участие, чтобы получить опыт и в будущем применить у себя.
Первые 15 километров изгороди уже построены, ее общая протяженность составит 40 километров. Завершить строительство бригада планирует до середины ноября. Олени из Ямальского района начнут "обживать" новый дом в марте следующего года.
Пресс-служба отмечает, что после убойной кампании оленеводческие хозяйства Ямальского района по традиции перегоняют оленей зимовать на "Хэнскую" сторону Надымского района. А весной стада каслают обратно.
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"Поголовье из 300 оленей, которых планируется перевести на изгородное содержание, домой не погонят, а направят на юг – тогда и начнется самая интересная часть эксперимента, которая покажет, насколько успешно тундровый олень сможет привыкнуть к условиям тайги", - уточняется в сообщении.
Второй пилотный проект – на юге Тазовского района – реализует община "Сядэй-Яхинская". На место завезены стройматериалы, монтируются бытовые помещения.
"Эти проекты очень важны для дальнейшего развития оленеводства в регионе. Кормовые ресурсы оленьих пастбищ сегодня ограничены, и проекты по изгородному содержанию животных помогут нам изучить возможности адаптации северных оленей к условиям изгороди, к искусственной подкормке", - приводятся в сообщении слова заместителя регионального департамента АПК Вячеслава Жедулева.
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