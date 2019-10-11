МИД принял посла Турции для протокольной беседы

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял посла Турецкой Республики в Москве Мехмета Самсара для протокольной беседы, сообщил МИД РФ.

"В ходе обмена мнениями были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня", - сообщили в МИД.

Ранее сообщалось, что посол Турции также встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, с которым обсудил вопросы международной повестки, включая развитие ситуации в Сирии. Вершинин и посол Турции также рассмотрели взаимодействие России и Турции на площадке ЮНЕСКО в контексте проходящей в настоящий момент 207-й сессии Исполнительного совета и предстоящей в ноябре 40-й сессии Генеральной конференции Организации.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.