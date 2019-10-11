Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T17:10Z
https://ria.ru/20191011/1559686026.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_b1bad034d45a34df914bc4c964581561.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

МИД принял посла Турции для протокольной беседы

17:10 11.10.2019
208
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял посла Турецкой Республики в Москве Мехмета Самсара для протокольной беседы, сообщил МИД РФ.
"В ходе обмена мнениями были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня", - сообщили в МИД.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Ранее сообщалось, что посол Турции также встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, с которым обсудил вопросы международной повестки, включая развитие ситуации в Сирии. Вершинин и посол Турции также рассмотрели взаимодействие России и Турции на площадке ЮНЕСКО в контексте проходящей в настоящий момент 207-й сессии Исполнительного совета и предстоящей в ноябре 40-й сессии Генеральной конференции Организации.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* запрещенная в России террористическая организация.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 10:58Война в Сирии
Эрдоган объяснил, почему Турция имеет право проводить операцию в Сирии
700000
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииМИД РФТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Столтенберг отверг идею исключения Турции из НАТО
РИА
Новости
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
США фактически поддерживают операцию Турции в Сирии, считает эксперт
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Кремль не комментирует детали телефонного разговора Путина и Эрдогана
Лента
новостей
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России
Здание МИД России
Россия и Китай провели консультации по Ближнему Востоку и Северной Африке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа, пишут СМИ
Машины Скорой помощи
Заминированный автомобиль взорвался в Камышли на сирийско-турецкой границе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского обсудил разведение сил в Донбассе с послами стран G7
Полиция Венесуэлы. Архивное фото
В Венесуэле задержали четверых подозреваемых в убийстве экс-губернатора
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Эксперт прокомментировал возможное назначение Салливана послом США в России
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
СМИ: США отправят тысячи военных в Саудовскую Аравию после атак на НПЗ
Космонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости
Калужский губернатор назвал смерть Леонова огромной потерей для россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
19:09Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым
19:07В Новосибирске потушили пожар на складе с пухом и пером
Лента новостейМолния