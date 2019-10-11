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РИА Новости

Более 200 наблюдателей от СНГ аккредитовали на выборах в Белоруссии

17:03 11.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Более 200 наблюдателей от СНГ аккредитованы на выборах в парламент Белоруссии, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
"Уже более 200 наблюдателей аккредитованы со стороны Исполкома СНГ – это наблюдатели Содружества Независимых Государств. Кстати, миссия давно уже активно работает, с начала сентября. И 12 наблюдателей от ОБСЕ (аккредитованы – ред.)", - сказала Ермошина в ходе видеобрифинга на сайте Белпрессцентра, который был показан в пятницу.
Ермошина также отметила, что 15 октября по приезду в Минск руководителя и группы наблюдателей от миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ запланирована встреча в Центризбиркоме республики.
По словам Ермошиной, ЦИК при проведении выборов учитывает в своих рекомендациях предложения БДИПЧ ОБСЕ. "Даже тот факт, что у нас значительно улучшились условия для ведения предвыборной агитации, по сути дела,… это резко сократило количество жалоб, связанных с ведением предвыборной агитации... Это в определенном плане учет позиции и предложений ОБСЕ", - сказала председатель ЦИК.
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Кроме того, она обратила внимание, что при формировании избирательных комиссий в Белоруссии действует рейтинговый конкурсный принцип, "открытый и гласный", когда на заседаниях местных органов власти присутствуют наблюдатели – представители тех партий и объединений, которые выдвинули своих кандидатов. "Ведь этого же нет в законе (в белорусском законодательстве – ред.). Это все – рекомендации Центральной комиссии, основанные на рекомендациях ОБСЕ", - уточнила Ермошина.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября. Предполагается, что участвовать в мониторинге выборов будут участвовать около 400 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей от Содружества, а также 430 представителей БДИПЧ ОБСЕ. Глава МИД республики Владимир Макей заявлял, что Минск готов к открытому сотрудничеству с международными наблюдателями.
По последним данным ЦИК, размещенным на сайте комиссии, от СНГ на выборах в Палату представителей к настоящему времени аккредитованы 278 наблюдателей, в том числе по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ – 25.
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Более 700 человек выдвинулись на выборы в парламент Белоруссии
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Лидия ЕрмошинаОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаСНГБелоруссияВ мире
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