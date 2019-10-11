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РИА Новости

Россия и Китай провели консультации по Ближнему Востоку и Северной Африке

16:57 11.10.2019
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия и Китай обсудили ситуацию в Сирии, Йемене и в целом в регионе на уровне заместителей министров иностранных дел, сообщил МИД РФ.
Российско-китайские консультации по проблематике региона Ближнего Востока и Северной Африки с участием специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и помощника министра иностранных дел КНР (в ранге заместителя министра) Чэнь Сяодуна состоялись 11 октября в МИД России.
"В ходе углубленного доверительного обмена мнениями была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на обстановку в Сирии, Ливии, Йемене, зоне Персидского залива, а также перспективы палестино-израильского урегулирования", - сообщили в МИД.
При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Пекина на дальнейшее укрепление двусторонней координации в интересах содействия долгосрочной стабилизации в этом стратегически важном районе мира. Констатировалась необходимость продвижения всеобъемлющих и неконфронтационных подходов к урегулированию кризисных ситуаций в соответствии с принципами международного права и положениями Устава ООН.
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Северная АфрикаБлижний ВостокМихаил БогдановКитайРоссияВ мире
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