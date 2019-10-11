Россия и Китай провели консультации по Ближнему Востоку и Северной Африке

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия и Китай обсудили ситуацию в Сирии, Йемене и в целом в регионе на уровне заместителей министров иностранных дел, сообщил МИД РФ.

Российско-китайские консультации по проблематике региона Ближнего Востока и Северной Африки с участием специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и помощника министра иностранных дел КНР (в ранге заместителя министра) Чэнь Сяодуна состоялись 11 октября в МИД России.

"В ходе углубленного доверительного обмена мнениями была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на обстановку в Сирии, Ливии, Йемене, зоне Персидского залива, а также перспективы палестино-израильского урегулирования", - сообщили в МИД.