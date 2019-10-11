В Липецкой области открыли бережливую поликлинику

ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области открыли к 155-летию Лебедянской межрайонной больницы бережливую поликлинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

Межрайонная больница в Лебедяни - это многопрофильная организация, включающая 59 структурных подразделений: стационар, две врачебных амбулатории, три отделения общей врачебной практики, 23 ФАПа. Здесь обслуживаются 38 тысяч жителей Лебедянского района, а также три соседние муниципалитета, поэтому оказание своевременной и эффективной медицинской помощи такому большому числу пациентов – первоочередная задача власти.

В поликлинике установлены комплексы электронной очереди, открыт call-центр, обновлена навигация. Всё это должно повысить качество обслуживания пациентов и упростить работу врачей, отмечают в пресс-службе региональной администрации.