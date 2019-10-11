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РИА Новости
Липецкая область

В Липецкой области открыли бережливую поликлинику

16:45 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПосетители у регистратуры в поликлинике
Посетители у регистратуры в поликлинике
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области открыли к 155-летию Лебедянской межрайонной больницы бережливую поликлинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Межрайонная больница в Лебедяни - это многопрофильная организация, включающая 59 структурных подразделений: стационар, две врачебных амбулатории, три отделения общей врачебной практики, 23 ФАПа. Здесь обслуживаются 38 тысяч жителей Лебедянского района, а также три соседние муниципалитета, поэтому оказание своевременной и эффективной медицинской помощи такому большому числу пациентов – первоочередная задача власти.
В поликлинике установлены комплексы электронной очереди, открыт call-центр, обновлена навигация. Всё это должно повысить качество обслуживания пациентов и упростить работу врачей, отмечают в пресс-службе региональной администрации.
"В 2020 году принципы бережливого производства мы будем стараться использовать повсеместно: не только в поликлиниках, обслуживающих взрослое и детское население, но и в женских консультациях, и стоматологических поликлиниках", - прокомментировал РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
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