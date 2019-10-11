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РИА Новости

В Риге около 50 сотрудников универмага заразились кишечной инфекцией

16:43 11.10.2019
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© Sputnik / Оксана ДжаданБольница в Риге
Больница в Риге
© Sputnik / Оксана Джадан
Больница в Риге. Архивное фото
РИГА, 11 окт – РИА Новости. Около 50 сотрудников универмага Stockman в латвийской столице заразились кишечной инфекцией после ежегодной акции Trakās dienas, сообщил в пятницу генеральный директор продовольственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) Марис Балодис.
"Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) проводит расследование, кишечной инфекцией заболели 50 сотрудников универмага", - заявил Балодис журналистам в пятницу.
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По словам директора универмага Даце Голдмане, на ежегодном мероприятии Trakās dienas работали 800 человек, заболели 50.
Trakās dienas - ежегодная акция, которая вызывает ажиотаж у жителей Латвии. В эти дни большинство товаров и услуг в универмаге продаются с большими скидками.
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