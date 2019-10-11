В Риге около 50 сотрудников универмага заразились кишечной инфекцией

РИГА, 11 окт – РИА Новости. Около 50 сотрудников универмага Stockman в латвийской столице заразились кишечной инфекцией после ежегодной акции Trakās dienas, сообщил в пятницу генеральный директор продовольственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) Марис Балодис.

"Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) проводит расследование, кишечной инфекцией заболели 50 сотрудников универмага", - заявил Балодис журналистам в пятницу.

По словам директора универмага Даце Голдмане, на ежегодном мероприятии Trakās dienas работали 800 человек, заболели 50.