Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T16:42Z
https://ria.ru/20191011/1559684465.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155014/90/1550149075_0:400:2929:2047_1036x0_80_0_0_1d8413be344576609a5b680fd186ed1b.jpg
РИА Новости

Додон высказался за сотрудничество СНГ с Евросоюзом

16:42 11.10.2019
148
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде выступил за сотрудничество Содружества с Евросоюзом.
"В настоящее время страны СНГ строят свои отношения с авторитетными международными организациями в основном на двусторонней основе. Думаю, что стоит начать диалог с Европейским союзом и другими международными организациями о заключении соглашения о сотрудничестве с Содружеством Независимых Государств", - сказал Додон во время выступления. Слова президента приводятся на сайте его администрации.
По словам Додона, Молдавия заинтересована в том, чтобы СНГ стало максимально открытым для сотрудничества с другими международными организациями Запада и Востока, чтобы страны Содружества были "масштабно вовлечены в крупные инфраструктурные и иные проекты на территории Евразии".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на открытии сессии парламента
16:04РИА Новости
Токаев призвал к ликвидации барьеров в экономическом сотрудничестве в СНГ
"Нужно поднять международный статус СНГ, предпринять усилия для того, чтобы Содружество становилось эффективным партнером других международных организаций. Уверен, это будет выгодно всем государствам-участникам СНГ", - добавил Додон.
110007
Обсудить 0
Игорь ДодонСНГЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук раскритиковал работу Зеленского на посту президента
РИА
Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на открытии сессии парламента
Токаев призвал к ликвидации барьеров в экономическом сотрудничестве в СНГ
Заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе
Лидеры стран СНГ приняли программу сотрудничества в борьбе с терроризмом
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Эксперт прокомментировал возможное назначение Салливана послом США в России
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Кремль не комментирует детали телефонного разговора Путина и Эрдогана
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения
Последствия обстрела в Донецкой области
МИД прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган встретился со Столтенбергом в Стамбуле
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Российский посол в Минске рассказал о планах взять уроки белорусского языка
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
США фактически поддерживают операцию Турции в Сирии, считает эксперт
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Путин рассказал, от чего зависит мир на Украине
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Путин и Нетаньяху обсудили задержание израильтянки в России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на полях АТЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
19:19Главы МИД Финляндии и Турции обсудили военную операцию в Сирии
19:15США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
19:09Мединский заявил, что будет с теплом вспоминать общение с Алексеем Леоновым
Лента новостейМолния