Додон высказался за сотрудничество СНГ с Евросоюзом

Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде выступил за сотрудничество Содружества с Евросоюзом.

"В настоящее время страны СНГ строят свои отношения с авторитетными международными организациями в основном на двусторонней основе. Думаю, что стоит начать диалог с Европейским союзом и другими международными организациями о заключении соглашения о сотрудничестве с Содружеством Независимых Государств", - сказал Додон во время выступления. Слова президента приводятся на сайте его администрации.

По словам Додона, Молдавия заинтересована в том, чтобы СНГ стало максимально открытым для сотрудничества с другими международными организациями Запада и Востока, чтобы страны Содружества были "масштабно вовлечены в крупные инфраструктурные и иные проекты на территории Евразии".