Додон высказался за сотрудничество СНГ с Евросоюзом

КИШИНЕВ, 11 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде выступил за сотрудничество Содружества с Евросоюзом.
"В настоящее время страны СНГ строят свои отношения с авторитетными международными организациями в основном на двусторонней основе. Думаю, что стоит начать диалог с Европейским союзом и другими международными организациями о заключении соглашения о сотрудничестве с Содружеством Независимых Государств", - сказал Додон во время выступления. Слова президента приводятся на сайте его администрации.
По словам Додона, Молдавия заинтересована в том, чтобы СНГ стало максимально открытым для сотрудничества с другими международными организациями Запада и Востока, чтобы страны Содружества были "масштабно вовлечены в крупные инфраструктурные и иные проекты на территории Евразии".
"Нужно поднять международный статус СНГ, предпринять усилия для того, чтобы Содружество становилось эффективным партнером других международных организаций. Уверен, это будет выгодно всем государствам-участникам СНГ", - добавил Додон.