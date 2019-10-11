Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T16:40Z
https://ria.ru/20191011/1559684401.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о проекте "Победили вместе" к 75-летию Великой Победы

16:40 11.10.2019
10
15 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция о сохранении памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах.
Участники:
- заместитель генерального секретаря – руководитель генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана СМИРНОВА;
- заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент Ассоциации историков Азии Станислав КОРОЛЕВ;
- член генерального совета Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН;
- член Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Иван БЕЛЕКОВ;
- директор Музея Победы Александр ШКОЛЬНИК;
- президент Ассоциации исследователей Российского общества Геннадий БОРДЮГОВ.

В преддверии 75-летия Великой Победы под эгидой Ассамблеи народов Евразии создан Международный общественный комитет "ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ", деятельность которого направлена на противодействие попыткам переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли СССР в разгроме гитлеровской Германии, а также на сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради общей Победы.
О задачах, стоящих перед Комитетом, о мероприятиях, запланированных на юбилейный 2020 год, о патриотическом воспитании молодежи пойдет речь в ходе мероприятия.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Россия поддержит любые усилия по достижению мира на юго-востоке Украины
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
В России отчеканили более 300 тысяч медалей к 75-летию Победы для стран СНГ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Путин: ИГ* попытается создать опорные пункты на южных рубежах СНГ
Президент РФ Владимир Путин
Путин: удерживаемые курдами боевики могут разбежаться из-за операции Турции
Лента
новостей
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию на севере Сирии
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
МИД Германии резко осудил начало военной операции Турции в Сирии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Путин пригласил страны СНГ, не входящие в ЕАЭС, на саммит в Петербург
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Немецкая полиция заявила о первом задержании после стрельбы в Галле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди
Лавров прибыл в Ашхабад, где пройдет заседание Совета глав МИД СНГ
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Турция уведомила Россию о начале операции в Сирии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Путин рассказал, от чего зависит мир на Украине
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
В Кремле прокомментировали идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Турецкая военная техника на границе Турции и Сирии
В Иране прокомментировали турецкую операцию в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:38Экс-посол США на Украине заявила, что Трамп продавливал ее увольнение
20:37Назарбаев готовит выставку своих картин
20:32В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк
20:26Лукашенко отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
Лента новостейМолния