Пресс-конференция о проекте "Победили вместе" к 75-летию Великой Победы

10

15 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция о сохранении памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах.