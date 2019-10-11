Пресс-конференция о проекте "Победили вместе" к 75-летию Великой Победы

Участники:
- заместитель генерального секретаря – руководитель генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана СМИРНОВА;
- заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент Ассоциации историков Азии Станислав КОРОЛЕВ;
- член генерального совета Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН;
- член Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Иван БЕЛЕКОВ;
- директор Музея Победы Александр ШКОЛЬНИК;
- президент Ассоциации исследователей Российского общества Геннадий БОРДЮГОВ.
В преддверии 75-летия Великой Победы под эгидой Ассамблеи народов Евразии создан Международный общественный комитет "ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ", деятельность которого направлена на противодействие попыткам переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли СССР в разгроме гитлеровской Германии, а также на сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради общей Победы.
О задачах, стоящих перед Комитетом, о мероприятиях, запланированных на юбилейный 2020 год, о патриотическом воспитании молодежи пойдет речь в ходе мероприятия.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель генерального секретаря – руководитель генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана СМИРНОВА;
- заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент Ассоциации историков Азии Станислав КОРОЛЕВ;
- член генерального совета Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН;
- член Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Иван БЕЛЕКОВ;
- директор Музея Победы Александр ШКОЛЬНИК;
- президент Ассоциации исследователей Российского общества Геннадий БОРДЮГОВ.
В преддверии 75-летия Великой Победы под эгидой Ассамблеи народов Евразии создан Международный общественный комитет "ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ", деятельность которого направлена на противодействие попыткам переписывания истории Второй мировой войны и принижения роли СССР в разгроме гитлеровской Германии, а также на сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради общей Победы.
О задачах, стоящих перед Комитетом, о мероприятиях, запланированных на юбилейный 2020 год, о патриотическом воспитании молодежи пойдет речь в ходе мероприятия.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/