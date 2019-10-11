Власти Ямала решили вопрос с аварийным жилым фондом в селе Гыда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Дом для участников "народной программы" построен в селе Гыда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), таким образом, в селе закрыт вопрос с аварийным жилым фондом, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"В селе Гыда отпраздновали вручение ключей в двух новых многоквартирных домах. На строительство ушло чуть больше года - первые сваи для этих домов были забиты в мае 2018 года. Новый 42-квартирный дом предназначен для переселения из ветхого и аварийного жилья, а 57-квартирный - для участников "народной программы" округа и для работников бюджетной сферы", - говорится в сообщении.

О "народной программе" и ее значимости для представителей коренных малочисленных народов Севера говорил в декабрьском послании губернатор округа Дмитрий Артюхов.

"В 2017 году мы приняли "народную программу" - и все вместе определили основные направления для повышения уровня жизни тундровиков. Благодарю депутатов законодательного собрания за эту масштабную работу. В текущем году мы приступили к реализации этой программы и начали формировать специальный жилой фонд для особо нуждающихся семей из числа коренных жителей - пенсионеров, ветеранов и инвалидов, которые ранее вели кочевой образ жизни", - приводятся в сообщении слова главы округа.

Это первый дом в Тазовском районе, где большая часть квартир будет распределяться по "народной программе". Эту программу запустили в прошлом году. Первые результаты в Тазовском - 50 квартир будут переданы по договору безвозмездного пользования специализированного жилфонда.

"Получение жилья по народной программе не отменяет возможности участия в других жилищных программах, в том числе и по переселению из крайних районов Севера. Но ждать субсидии в современной благоустроенной квартире намного приятнее", - отмечается в сообщении.