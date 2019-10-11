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РИА Новости

Сосед рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове

16:22 11.10.2019 (обновлено: 16:24 11.10.2019)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкМихаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
© РИА Новости / СК РФ
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Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Мужчина, живущий в соседнем подъезде с подозреваемым в убийстве школьницы в Саратове, рассказал "360" о нем.
"Неизвестно, что у него на уме. Он больной человек, нездоровый. Вышел года полтора назад, не больше. Он когда вышел, я вообще в шоке был", — заявил Сергей.
По его словам, у сейчас уже подозреваемого в преступлении всегда были проблемы с финансами. При этом он купил себе старый автомобиль, от которого вскоре избавился, а также стиральную машину и новый телевизор.
Сергей предположил, что у матери мужчины были какие-то сбережения. Но собеседник "360" уверен, что гараж он вряд ли мог себе позволить.
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Сосед рассказал, что мужчина в 2006 году за школой поймал двух девочек и "пытался проявить насильственные действия. <…> Домогался их. Его посадили. Он просидел лет 10-11, потом вышел и повторил все".
Девочка пропала в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. В ночь на пятницу школьницу нашли мертвой.
Позже стало известно о задержании подозреваемого, им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. СМИ писали, что полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.
Из показаний задержанного следует, что он пошел на убийство из боязни, что девочка расскажет взрослым о том, что он поселился в заброшенном гараже. Следствию предстоит проверить эту версию.
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Убийство девочки в СаратовеСаратовПроисшествия
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