Сосед рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове

Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса

Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Мужчина, живущий в соседнем подъезде с подозреваемым в убийстве школьницы в Саратове, рассказал " Мужчина, живущий в соседнем подъезде с подозреваемым в убийстве школьницы в Саратове, рассказал " 360 " о нем.

"Неизвестно, что у него на уме. Он больной человек, нездоровый. Вышел года полтора назад, не больше. Он когда вышел, я вообще в шоке был", — заявил Сергей.

По его словам, у сейчас уже подозреваемого в преступлении всегда были проблемы с финансами. При этом он купил себе старый автомобиль, от которого вскоре избавился, а также стиральную машину и новый телевизор.

Сергей предположил, что у матери мужчины были какие-то сбережения. Но собеседник "360" уверен, что гараж он вряд ли мог себе позволить.

Сосед рассказал, что мужчина в 2006 году за школой поймал двух девочек и "пытался проявить насильственные действия. <…> Домогался их. Его посадили. Он просидел лет 10-11, потом вышел и повторил все".

Девочка пропала в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. В ночь на пятницу школьницу нашли мертвой.

Позже стало известно о задержании подозреваемого, им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. СМИ писали, что полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.