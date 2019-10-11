Власти Камчатки организовали выставку для развития внутреннего туризма

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт - РИА Новости. Выставка, на которой представлены специальные предложения для жителей края по отдыху в осенне-зимний период, открылась в пятницу в Петропавловске-Камчатском, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
По его словам, туркомпании подготовили специальные предложения на предстоящий сезон, отдельный акцент сделан на семейном и детском туризме. Участвуют также представители особо охраняемых природных территорий, гостиниц и гостевых домов, организаций общественного питания, транспортных компаний, музеев, мастера народных промыслов и производители сувениров.
"За последние годы в туристической отрасли произошли существенные изменения. Соответствующие задачи поставлены на федеральном и региональном уровнях. Вместе с тем, очень важно, чтобы жители Камчатки осознавали в каком месте мы живем, ценили и гордились теми природными богатствами, которыми обладает наш край. Именно для развития внутреннего туризма мы и проводим эту выставку", - процитировал собеседник агентства слова вице-губернатора Камчатского края Алексея Войтова на открытии мероприятия.
Программа второй региональной туристической выставки включает мастер-классы, презентации, кинопоказы и выступления творческих коллективов. Первая такая выставка состоялась в апреле 2019 года.
"Это отличная возможность для жителей полуострова выбрать себе потрясающее зимнее путешествие по Камчатке. Туроператоры предлагают достаточно много активностей в этом году. Многие из них внедряют маршруты для детей. Специалисты Камчатского дома детского и юношеского туризма проводят мастер-классы, и здесь же можно записать своих детей на образовательные программы. Также на выставке можно получить скидки на путешествия по Камчатке и на выездные туры", - отметила руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова.
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