Власти Камчатки организовали выставку для развития внутреннего туризма

"За последние годы в туристической отрасли произошли существенные изменения. Соответствующие задачи поставлены на федеральном и региональном уровнях. Вместе с тем, очень важно, чтобы жители Камчатки осознавали в каком месте мы живем, ценили и гордились теми природными богатствами, которыми обладает наш край. Именно для развития внутреннего туризма мы и проводим эту выставку", - процитировал собеседник агентства слова вице-губернатора Камчатского края Алексея Войтова на открытии мероприятия.

"Это отличная возможность для жителей полуострова выбрать себе потрясающее зимнее путешествие по Камчатке. Туроператоры предлагают достаточно много активностей в этом году. Многие из них внедряют маршруты для детей. Специалисты Камчатского дома детского и юношеского туризма проводят мастер-классы, и здесь же можно записать своих детей на образовательные программы. Также на выставке можно получить скидки на путешествия по Камчатке и на выездные туры", - отметила руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова.