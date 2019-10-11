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РИА Новости

Лекция о Саудовской Аравии

16:22 11.10.2019
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17 октября в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Правда и вымысел о Саудовской Аравии". Мероприятие пройдёт в рамках проекта "Лекторий на Зубовском".
В начале октября было объявлено, что одна из самых закрытых стран Ближнего Востока гостеприимно открывает свои двери для туристов. Россия стала одним из первых государств, жители которого смогут посещать эту страну по туристическим визам. Однако до сих пор в России, и не только в России, существует множество заблуждений, опасений, а зачастую и предубеждений, связанных с королевством.

Правда ли, что один взгляд на постороннюю женщину может стоить мужчине жизни? Обязаны ли все женщины носить абайю? Действительно ли в этой стране существует государственная Комиссия, которая борется с магией и колдунами?

О тайнах, загадках и красотах Саудовской Аравии расскажет ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис ДОЛГОВ.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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