Лекция о Саудовской Аравии

В начале октября было объявлено, что одна из самых закрытых стран Ближнего Востока гостеприимно открывает свои двери для туристов. Россия стала одним из первых государств, жители которого смогут посещать эту страну по туристическим визам. Однако до сих пор в России, и не только в России, существует множество заблуждений, опасений, а зачастую и предубеждений, связанных с королевством.



Правда ли, что один взгляд на постороннюю женщину может стоить мужчине жизни? Обязаны ли все женщины носить абайю? Действительно ли в этой стране существует государственная Комиссия, которая борется с магией и колдунами?



О тайнах, загадках и красотах Саудовской Аравии расскажет ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис ДОЛГОВ.



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