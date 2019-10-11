Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на полях АТЭС

АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Работа по подготовке к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Чили будет вестись, время еще есть, но пока никаких прикидок нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, никаких", - сказал Песков в кулуарах саммита СНГ в Ашхабаде, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-нибудь наметки по встрече Путина с Трампом на полях саммита АТЭС.

На просьбу уточнить, ведется ли сейчас работа по подготовке такой встречи, он отметил: "Будет вестись сейчас, да, еще есть время до саммита, посмотрим".

"Пока никаких прикидок, ничего нет", - добавил Песков.