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РИА Новости

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на полях АТЭС

16:17 11.10.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Работа по подготовке к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Чили будет вестись, время еще есть, но пока никаких прикидок нет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, никаких", - сказал Песков в кулуарах саммита СНГ в Ашхабаде, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-нибудь наметки по встрече Путина с Трампом на полях саммита АТЭС.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (второй слева) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
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На просьбу уточнить, ведется ли сейчас работа по подготовке такой встречи, он отметил: "Будет вестись сейчас, да, еще есть время до саммита, посмотрим".
"Пока никаких прикидок, ничего нет", - добавил Песков.
Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.
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АТЭСДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияЧилиСШАВ мире
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