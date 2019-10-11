В Шардже заявили о готовности обсудить с Россией студенческие обмены

"Если эмиратские студенты поедут в Россию на обучение, на стажировки, мы будем готовы принять российских студентов, которые учат арабский, чтобы они приезжали учить его в наших образовательных учреждениях. Обсуждение этого вопроса можно вести со всеми нашими российскими партнерами", - пояснил он.