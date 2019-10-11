В Шардже заявили о готовности обсудить с Россией студенческие обмены

АБУ-ДАБИ, 11 окт - РИА Новости. Эмират Шарджа готов обсуждать с российской стороной обмены студентами для изучения иностранных языков, заявил в интервью РИА Новости исполнительный председатель департамента правительственных связей Шарджи Фахим аль-Касеми.
"Мы открыты к любым дискуссиям", - заявил он.
По словам аль-Касеми, ОАЭ в целом и Шарджа в частности строят взаимодействие на принципе взаимности.
"Если эмиратские студенты поедут в Россию на обучение, на стажировки, мы будем готовы принять российских студентов, которые учат арабский, чтобы они приезжали учить его в наших образовательных учреждениях. Обсуждение этого вопроса можно вести со всеми нашими российскими партнерами", - пояснил он.