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РИА Новости

В Шардже заявили о готовности обсудить с Россией студенческие обмены

16:13 11.10.2019 (обновлено: 16:20 11.10.2019)
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© AFP 2019 / Marwan Naamani Порт в Шардже, ОАЭ
Порт в Шардже, ОАЭ
© AFP 2019 / Marwan Naamani
АБУ-ДАБИ, 11 окт - РИА Новости. Эмират Шарджа готов обсуждать с российской стороной обмены студентами для изучения иностранных языков, заявил в интервью РИА Новости исполнительный председатель департамента правительственных связей Шарджи Фахим аль-Касеми.
"Мы открыты к любым дискуссиям", - заявил он.
По словам аль-Касеми, ОАЭ в целом и Шарджа в частности строят взаимодействие на принципе взаимности.
"Если эмиратские студенты поедут в Россию на обучение, на стажировки, мы будем готовы принять российских студентов, которые учат арабский, чтобы они приезжали учить его в наших образовательных учреждениях. Обсуждение этого вопроса можно вести со всеми нашими российскими партнерами", - пояснил он.
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