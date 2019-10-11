Власти ЯНАО рассказали о разработке стратегии "Арктика-2035"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Участие в разработке стратегии развития Арктики до 2035 года с помощью онлайн-платформы Участие в разработке стратегии развития Арктики до 2035 года с помощью онлайн-платформы arctic2035.ru может принять любой желающий, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"С помощью онлайн-платформы arctic2035.ru активные граждане, предприниматели, представители профессиональных сообществ могут стать участниками дискуссии о развитии Арктики. Каждый ямалец может высказать свое мнение или предложить идею для включения в стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, а также узнать больше о том, как будет развиваться российский арктический Север в ближайшие десятилетия", - говорится в сообщении.

Участие граждан в разработке стратегии обсудили в правительстве Ямала руководители госорганов региона, представители законодательного собрания, муниципальных образований и общественных организаций на стратегической сессии Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Главными темами сессии стали вопросы сохранения условий традиционного хозяйствования коренных народов Севера, а также развитие инфраструктуры, защита экологии и развитие арктического туризма. Ранее подобные мероприятия уже прошли в Мурманске, Архангельске, Якутске, Петрозаводске, Дудинке и Санкт-Петербурге, отмечает пресс-служба.

"Президент страны определил ряд задач – повышение качества жизни в Арктике до среднероссийского уровня, ускорение экономического развития территорий арктической зоны России, увеличение объемов грузоперевозок по Северному морскому пути. Министерство поддерживает развитие Арктики в логике работы минерально-сырьевых центров и закладывает ее во все программные документы. Как крупнейший субъект российской части Арктики Ямал может внести значительный вклад в достижение этих целей", – приводятся в сообщении слова заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, который принял участие в сессии в режиме видеосвязи.