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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Власти ЯНАО рассказали о разработке стратегии "Арктика-2035"

15:53 11.10.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Участие в разработке стратегии развития Арктики до 2035 года с помощью онлайн-платформы arctic2035.ru может принять любой желающий, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"С помощью онлайн-платформы arctic2035.ru активные граждане, предприниматели, представители профессиональных сообществ могут стать участниками дискуссии о развитии Арктики. Каждый ямалец может высказать свое мнение или предложить идею для включения в стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, а также узнать больше о том, как будет развиваться российский арктический Север в ближайшие десятилетия", - говорится в сообщении.
Участие граждан в разработке стратегии обсудили в правительстве Ямала руководители госорганов региона, представители законодательного собрания, муниципальных образований и общественных организаций на стратегической сессии Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).
Главными темами сессии стали вопросы сохранения условий традиционного хозяйствования коренных народов Севера, а также развитие инфраструктуры, защита экологии и развитие арктического туризма. Ранее подобные мероприятия уже прошли в Мурманске, Архангельске, Якутске, Петрозаводске, Дудинке и Санкт-Петербурге, отмечает пресс-служба.
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"Президент страны определил ряд задач – повышение качества жизни в Арктике до среднероссийского уровня, ускорение экономического развития территорий арктической зоны России, увеличение объемов грузоперевозок по Северному морскому пути. Министерство поддерживает развитие Арктики в логике работы минерально-сырьевых центров и закладывает ее во все программные документы. Как крупнейший субъект российской части Арктики Ямал может внести значительный вклад в достижение этих целей", – приводятся в сообщении слова заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, который принял участие в сессии в режиме видеосвязи.
ПОРА – базовая общероссийская площадка министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики для разработки стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Площадка необходима для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики.
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