"Роскосмос" окрасил сайт в траурные цвета после смерти Леонова

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" окрасила официальный сайт в черно-белые цвета в связи со смертью легендарного космонавта Алексея Леонова.
Вместо цветных изображений весь сайт стал траурным - черно-белым.
Сегодня стало известно о кончине Алексея Леонова на 86-м году жизни. Прощание и похороны пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
15:45Сказано в эфиреАлексей Леонов: мы прошли огонь и воду… ИНТЕРВЬЮУшел из жизни космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет. В 1965 году Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. А в 1975 году Леонов участвовал в стыковке советского корабля "Союз" и американского "Аполлона". Леонов был известен и как художник. В 1967 году была выпущена серия марок на космическую тему за его авторством.