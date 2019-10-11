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РИА Новости

"Роскосмос" окрасил сайт в траурные цвета после смерти Леонова

15:49 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевАлексей Архипович Леонов - Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации - в павильоне "Космос" на ВДНХ СССР
Алексей Архипович Леонов - Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации - в павильоне Космос на ВДНХ СССР
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" окрасила официальный сайт в черно-белые цвета в связи со смертью легендарного космонавта Алексея Леонова.
Вместо цветных изображений весь сайт стал траурным - черно-белым.
Сегодня стало известно о кончине Алексея Леонова на 86-м году жизни. Прощание и похороны пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Космонавт Алексей Леонов
15:45Сказано в эфире
Алексей Леонов: мы прошли огонь и воду… ИНТЕРВЬЮУшел из жизни космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет. В 1965 году Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. А в 1975 году Леонов участвовал в стыковке советского корабля "Союз" и американского "Аполлона". Леонов был известен и как художник. В 1967 году была выпущена серия марок на космическую тему за его авторством.
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Алексей ЛеоновРоскосмосМоскваОбщество
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