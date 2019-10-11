"Роскосмос" окрасил сайт в траурные цвета после смерти Леонова

Алексей Леонов: мы прошли огонь и воду… ИНТЕРВЬЮ Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет. В 1965 году Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. А в 1975 году Леонов участвовал в стыковке советского корабля "Союз" и американского "Аполлона". Леонов был известен и как художник. В 1967 году была выпущена серия марок на космическую тему за его авторством.