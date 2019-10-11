В Ростове-на-Дону задержали сбежавшего из колонии заключенного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону заключенного, которого вывезли из колонии-поселения в больницу, а он сбежал, сообщает ГУФСИН России по Ростовской области.
Как сообщало ведомство, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество, он отбывал наказание в колонии-поселении в Ростове-на-Дону. 7 октября его вывезли в городскую больницу для консультации и оказания медпомощи. Воспользовавшись ситуацией, осужденный сбежал.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУФСИН России по Ростовской области в Ростове-на-Дону задержан осужденный Савченко, после чего был доставлен в исправительное учреждение", - говорится в информации.
Материалы в отношении него направлены по подследственности для принятия процессуального решения.
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В ГУФСИН уточнили, что по закону в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах территории муниципалитета. Они могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и полисы ОМС, по которым получать медобслуживание в больницах наравне с другими гражданами РФ.