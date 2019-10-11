Военное сотрудничество с Россией укрепит оборону Абхазии, заявил Хаджимба

СУХУМ, 11 окт - РИА Новости. Глава Абхазии Рауль Хаджимба в пятницу заявил, что взаимодействие с Россией в военной сфере приведет к укреплению обороноспособности Абхазии.

"Наше взаимодействие с Россией в сфере обороны, уверен, приведет к укреплению обороноспособности и созданию условий для того, чтобы наши совместные мероприятия были на таком уровне, который свидетельствовал бы не просто о нашем сотрудничестве, но и о готовности отразить любое действо, направленное против наших государств", – сказал Хаджимба во время встречи с делегацией комитета Совета Федерации РФ. Его слова приводятся на сайте главы государства.

Российские парламентарии прибыли в республику с рабочим визитом. В пятницу в Абхазии отмечается 27-я годовщина образования вооруженных сил республики.

Руководитель делегации, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по обороне и безопасности Александр Ракитин отметил доброжелательность населения Абхазии к российским военнослужащим и поддержку со стороны руководства республики.

"Мы посетили и 7-ю военную базу, и пограничное управление. Встретились с военнослужащими, увидели, что у них хорошая социальная защищенность. Они окружены не только заботой и вниманием своих командиров. Чувствуется поддержка и, самое главное, доброжелательность населения Абхазии, властей, хорошее взаимодействие с военными структурами. Для нас это очень важно, и очень приятно все это видеть и слышать", - отметил Ракитин.