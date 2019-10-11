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РИА Новости

Военное сотрудничество с Россией укрепит оборону Абхазии, заявил Хаджимба

15:41 11.10.2019
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© РИА Новости / Светлана Орлик Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время рабочей поездки в Гудаутский район. 19 июля 2019
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время рабочей поездки в Гудаутский район. 19 июля 2019
© РИА Новости / Светлана Орлик
СУХУМ, 11 окт - РИА Новости. Глава Абхазии Рауль Хаджимба в пятницу заявил, что взаимодействие с Россией в военной сфере приведет к укреплению обороноспособности Абхазии.
"Наше взаимодействие с Россией в сфере обороны, уверен, приведет к укреплению обороноспособности и созданию условий для того, чтобы наши совместные мероприятия были на таком уровне, который свидетельствовал бы не просто о нашем сотрудничестве, но и о готовности отразить любое действо, направленное против наших государств", – сказал Хаджимба во время встречи с делегацией комитета Совета Федерации РФ. Его слова приводятся на сайте главы государства.
Российские парламентарии прибыли в республику с рабочим визитом. В пятницу в Абхазии отмечается 27-я годовщина образования вооруженных сил республики.
Руководитель делегации, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по обороне и безопасности Александр Ракитин отметил доброжелательность населения Абхазии к российским военнослужащим и поддержку со стороны руководства республики.
"Мы посетили и 7-ю военную базу, и пограничное управление. Встретились с военнослужащими, увидели, что у них хорошая социальная защищенность. Они окружены не только заботой и вниманием своих командиров. Чувствуется поддержка и, самое главное, доброжелательность населения Абхазии, властей, хорошее взаимодействие с военными структурами. Для нас это очень важно, и очень приятно все это видеть и слышать", - отметил Ракитин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Данное соглашение позволит, в том числе, оснастить абхазскую армию современными видами вооружения.
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