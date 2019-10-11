Семья Заворотнюк сделала первое публичное заявление на странице актрисы

В публикации девушки, продублированном на официальной странице Заворотнюк, сообщается, что восстановить созданный в поддержку актрисы аккаунт в Instagram пока не удается.

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал, что у артистки диагностировали опухоль мозга на последней стадии. Также поступали сведения о том, что ее подключили к системе искусственной вентиляции легких, а после — что актриса пришла в сознание и дышит самостоятельно. Представители Заворотнюк не комментируют эту информацию.